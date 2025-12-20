ТСН в социальных сетях

Политика
226
1 мин

"Украина - как забор": Берлинская откровенно рассказала об отношении Европы к войне

Европа учится на украинских технологиях, которые применяются в боевых действиях.

Богдан Скаврон
Война в Украине

Война в Украине / © ТСН.ua

Европейские политики относятся к Украине как к «буферной зоне», которая сдерживает российскую агрессию. Пока идет война, в которой гибнут украинцы, Европа имеет время перевооружиться и подготовиться к вероятному конфликту с государством-агрессором.

Об этом сказала руководитель Центра поддержки аэроразведки и проекта Victory Drones Мария Берлинская в интервью проекту «Мосейчук плюс».

«Украина рассматривается как своего рода забор, как буферная зона. Жизнями наших людей они выигрывают себе время», — отметила она.

По ее словам, Европа перевооружается и учится на украинских технологиях, которые применяются в боевых действиях.

«Не проходит и недели, чтобы ко мне, нашей команде не приезжали военные атташе, представители крупных концернов Европы, представители крупных технологических корпораций, высокопоставленные военные. Они стоят в очереди за информацией, аналитикой и т.д.», — отметила Берлинская.

Напомним, ЕС утвердил решение о совместном заимствовании для Украины на сумму 90 млрд евро. Это беспроцентный кредит, который Украина должна будет вернуть только после того, как РФ выплатит репарации.

