- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 226
- Время на прочтение
- 1 мин
"Украина - как забор": Берлинская откровенно рассказала об отношении Европы к войне
Европа учится на украинских технологиях, которые применяются в боевых действиях.
Европейские политики относятся к Украине как к «буферной зоне», которая сдерживает российскую агрессию. Пока идет война, в которой гибнут украинцы, Европа имеет время перевооружиться и подготовиться к вероятному конфликту с государством-агрессором.
Об этом сказала руководитель Центра поддержки аэроразведки и проекта Victory Drones Мария Берлинская в интервью проекту «Мосейчук плюс».
«Украина рассматривается как своего рода забор, как буферная зона. Жизнями наших людей они выигрывают себе время», — отметила она.
По ее словам, Европа перевооружается и учится на украинских технологиях, которые применяются в боевых действиях.
«Не проходит и недели, чтобы ко мне, нашей команде не приезжали военные атташе, представители крупных концернов Европы, представители крупных технологических корпораций, высокопоставленные военные. Они стоят в очереди за информацией, аналитикой и т.д.», — отметила Берлинская.
Напомним, ЕС утвердил решение о совместном заимствовании для Украины на сумму 90 млрд евро. Это беспроцентный кредит, который Украина должна будет вернуть только после того, как РФ выплатит репарации.