Трамп завершит войну на выгодных для Украины условиях - сенатор США

Украина считается очень ценной страной в Европе, что может повлиять на решение США помочь ей в войне против России.

Такое мнение высказал американский сенатор-республиканец Линдси Грэм в интервью каналу Fox News.

"Самая богатая страна в Европе по запасам редкоземельных элементов — это Украина. Стоимость этих редкоземельных элементов составляет от двух до семи триллионов долларов. Украина является житницей для развивающегося мира. 50% всей еды, поставляемой в Африку, поступает из Украины. Это чрезвычайно важно, что украинцы готовы сотрудничать с нами, а не с россиянами. Поэтому в наших интересах убедиться, что Россия не захватит эту территорию", — сказал он.

Сенатор заявил, что мирное соглашение между Трампом и Украиной принесет экономическую выгоду обеим сторонам. Он подчеркнул, что война связана с деньгами, и мир позволит установить взаимовыгодные экономические отношения, в частности, использование украинских полезных ископаемых.

Напомним, политолог Игорь Чаленко считает, что Дональд Трамп может действовать по двум полярным сценариям в отношении Украины. Он либо пойдет на замораживание войны в Украине, либо изменит риторику в отношении России и будет помогать Киеву.

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