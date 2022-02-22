Украина квалифицирует последние действия РФ как нарушение территориальной целостности — Зеленский

Президент отметил, что ответственность за последствия "признания" так называемых "ЛДНР" лежит на России.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на признание Россией так называемых "ЛДНР" на Донбассе. Глава государства подчеркнул, что Украина квалифицирует действия РФ как нарушение суверенитета.

Об этом Зеленский заявил в своем видеообращении.

"Украина квалифицирует последние действия России как нарушение суверенитета и территориальной целостности нашего государства", — сказал он.

По словам президента, вся ответственность за возможные последствия "признания" псевдореспублик на Донбассе лежит на политическом руководстве России.

"Признание "независимости" оккупированных районов Донецкой и Луганской областей может означать односторонний выход России из Минских договоренностей и игнорирование решений в рамках Нормандии. Это все подрывает мирные усилия и переговорные форматы", — отметил он.

Зеленский обратил внимание, что последними решениями Россия легализует свои войска, фактически находившиеся в оккупированных районах Донбасса с 2014 года.

"Страна, которая восемь лет поддерживает войну, не может поддерживать мир, как она это заявляет", — подытожил президент Украины.

Напомним, Владимир Зеленский заверил, что территория Украины остается целостной.

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