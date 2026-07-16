Украина месяц будет без министра обороны и главы МИД — нардеп

Рада ушла на каникулы: Украина осталась без министров обороны и МИД

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Верховная Рада ушла на каникулы до 18 августа, а министры обороны и иностранных дел так и не были назначены.

Об этом сообщил народный депутат от «Голоса» Ярослав Железняк.

По словам нардепа, сейчас ищут другую кандидатуру на должность главы Минобороны вместо Игоря Клименко. Но им, по данным политика, точно будет не Михаил Федоров.

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Как и следовало ожидать, никакого заседания фракции «Слуги народа» по министру обороны не будет. Точнее она была пару минут, где сказали, что на должность Минобороны ищут другую кандидатуру, вместо Клименко (но и не Федоров). Сказали, что может что-то в 21:00 будет… или уже в августе… 18 августа», — пишет Железняк.

Он резюмирует, что на сегодняшний день в Украине нет действующих Министра иностранных дел, Министра обороны, главы СБУ, главы Внешней разведки. Вместо них есть и.о.

«С момента формирования нового правительства Федоров полностью уволен и не исполняет обязанности министра», — уточнил депутат.

Увольнение Федорова и новое правительство: последние новости

Напомним, что вчера, 15 июля, министр обороны Михаил Федоров подтвердил уход из Минобороны.

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Нардепы рассказали, что Владимир Зеленский хотел предложить нынешнего главу МВД Клименко на должность министра обороны вместо Федорова.

После новостей об отставке Михаила Федорова в СМИ появилась информация, что Зеленский не мог мириться с «войной» между главой Минобороны и главнокомандующим Александром Сырским. Сегодня Зеленский сам подтвердил, что между Сырским и Федоровым был конфликт.

Тем временем отставка Федорова вызвала протесты по всей Украине, вышли тысячи человек.

Сам Федоров сегодня прервал длительное молчание рядом громких заявлений: он требовал смены руководства ВСУ и раскритиковал Сырского.

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Сегодня Верховная Рада большинством голосов утвердила новый состав Кабинета министров. Назначение глав МИД и Минобороны отложено.

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