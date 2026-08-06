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Украина могла изолировать Крым еще в 2023-м: Залужный рассказал, что помешало
По словам Залужного, Украина хотела дистанционно изолировать Крым еще в 2023-м, но Запад не поверил в эту идею.
Украина еще в 2023 году разработала операцию по дистанционной изоляции оккупированного Крыма, однако тогда западные партнеры не поверили в ее реализацию.
Об этом заявил посол Украины в Великобритании, экс-головком ВСУ Валерий Залужный в дипломатическом клубе Украинского кризисного медиацентра.
Генерал подчеркнул, что параллельно с украинской войной на истощение в мире идет масштабная борьба за изменение мирового порядка, в котором старые геополитические правила полностью утратили силу.
В качестве примера он привел тот факт, что классическая аннексия территорий потеряла смысл под давлением научно-технологического прогресса.
«В 2023 году мы расписали операцию по дистанционной изоляции Крыма. Западные партнеры в нее тогда не поверили. Но сегодня она работает», — отметил Залужный.
По его мнению, в войне Путин смог достичь только одной стратегической цели — пробил сухопутный коридор из России в Крым.
«Но сейчас россияне не могут его использовать — все из-за научно-технологического прогресса и мидлстрайков Украины», — отметил экс-головком.
Напомним, что во вторник, 4 августа, Валерий Залужный заявил, что наше государство якобы не сможет вступить в НАТО.
На следующий день Залужный и МИД были вынуждены объяснять такое громкое заявление.