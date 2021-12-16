Украина, Молдова и Грузия "постучались" в Евросоюз: совместное заявление "Ассоциированного трио" в Брюсселе

Украина, Молдова и Грузия "постучались" в Евросоюз: совместное заявление "Ассоциированного трио" в Брюсселе

Главы государств напомнили о российской агрессии, от которой пострадали все три страны.

В среду, 15 декабря, лидеры Грузии, Республики Молдова и Украины на полях 6-го саммита "Восточного партнерства" в Брюсселе объявили совместное заявление.

Полный текст этого документа опубликован на официальном сайте президента.

Этим заявлением главы государств так называемого "Ассоциированного трио", в частности, одобрили провозглашенный на саммите экономический и инвестиционный план для Восточного партнерства, "содержащий конкретные флагманские инициативы для стран-партнеров".

Также лидеры трех стран подтвердили приверженность дальнейшему укреплению политической ассоциации и экономической интеграции Грузии, Республики Молдова и Украины с Европейским Союзом.

О сотрудничестве с ЕС

Главы государств "Ассоциированного трио" выразили надежду на расширение отраслевого сотрудничества с ЕС по вопросам "зеленого" и цифрового переходов, совмещенности, энергетической безопасности, юстиции и внутренних дел, стратегических коммуникаций и здравоохранения.

“Мы выразили свою заинтересованность в углублении сотрудничества стран Трио с ЕС с целью интеграции в Единый цифровой рынок ЕС, в том числе путем участия в программах ЕС “Цифровая Европа”, “Инструмент сообщения Европы”, а также снижение платы за роуминг между ЕС и “Ассоциированным трио”, — говорится в заявлении.

В то же время лидеры Грузии, Молдовы и Украины заверили, что приложат усилия для усиления сотрудничества с ЕС "в целях укрепления европейской энергетической безопасности, полного использования имеющихся газотранспортных систем, синхронизации электрических сетей и предотвращения использования энергии как оружия".

Для улучшения транспортного сообщения со странами ЕС страны Трио согласились на либерализацию рынка автотранспортных перевозок, развитие транспортных коридоров, а также на реализацию совместных инфраструктурных проектов при поддержке Экономического и инвестиционного плана Восточного партнерства.

О российской агрессии и санкциях ЕС

Приветствуя активные усилия ЕС по урегулированию конфликтов, лидеры трех государств призвали к усилению его роли в содействии миру и стабильности в регионе Восточного партнерства, "используя все доступные инструменты, в том числе соответствующие ограничительные меры". Вопрос о введении санкций попросили рассмотреть на заседании Европейского Совета 16 декабря 2021 года.

"Мы напомнили, что попытки аннексии Россией и незаконная оккупация территорий Грузии, ее агрессия на востоке Украины и временная оккупация Крыма, а также нерешенный конфликт в Приднестровском регионе Республики Молдова представляют серьезную угрозу региону и Европе в целом", — говорится в заявлении.

Лидеры "Ассоциированного трио" осудили явное нарушение со стороны РФ суверенитета и территориальной целостности ряда государств Восточного партнерства, поддержку конфликтов с использованием дезинформации и кибератак, усиление милитаризации региона и т.д.

На этом фоне в заявлении отметили важность дальнейшего повышения устойчивости и сотрудничества в сфере общей политики безопасности и обороны (СПБО) и общей внешней политики и политики безопасности (СЗБП) с ЕС и напомнили об общем обязательстве продвигать принципы, закрепленные в соглашениях об ассоциации.

О вступлении в ЕС

"Мы подтвердили нашу решительность, подкрепленную сильной волей наших народов, действовать в направлении членства в Европейском Союзе. В этой связи мы призываем Европейский Союз поддержать суверенный выбор наших государств вместе со всеми соответствующими шагами, предпринятыми нами в направлении европейской интеграции, и признать европейскую перспективу Грузии, Республики Молдова и Украины", — подытожили в заявлении лидеры Трио.

Напомним, Украина провела переговоры с руководством ЕС по отмене платы за роуминг для своих граждан. Кроме того, речь шла об уменьшении комиссии за денежные переводы в евро между Украиной и странами-членами ЕС.

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