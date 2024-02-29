Украина может бить по России оружием от Финляндии: в Хельсинки сделали важное заявление

Финляндия не устанавливала никаких ограничений относительно своего оружия, которое передала Украине, поэтому ВСУ могут использовать предоставленное оружие также на территории России.

Украина может использовать оружие, предоставленное Финляндией, для ударов по территории Российской Федерации. Хельсинки не устанавливали подобных запретов.

Об этом сказала глава комитета парламента Финляндии по обороне Юкка Копра, пишет Yle.

Министр обороны Финляндии Антти Хакканен заявил, что ограничения на применение оружия установили страны, передавшие Украине системы вооружения большой дальности.

"По моим сведениям, Финляндия не устанавливала такие ограничения, и Украина должна иметь право применять это оружие против военных объектов также на российской земле", — сказала Юкка Копра.

Вопрос возник, когда будущий командующий Силами обороны Эстонии Андрус Мерило заявил, что западные страны допустили ошибку, ограничив использование Украиной оружия, разрешив удары только по временно оккупированной территории страны.

Помощь Украине от Финляндии

Ранее Финляндия приступила к производству артиллерийских боеприпасов для Вооруженных сил Украины. Решение о начале производства было принято в конце 2023 года.

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