Украина может остаться без денег: какое важное решение приняли в ЕС

ЕС сокращает помощь Украине / © Associated Press

Реклама

Европейский Союз временно удерживает 1,5 миллиарда евро (1,7 миллиарда долларов) из общего фонда в 4,5 миллиарда евро, предназначенного для Украины. Это решение связано с необходимостью достижения Украиной определенных стандартов надлежащего управления и средства не могут быть использованы для военных закупок.

Об этом пишет New York Times.

«Эта новость свидетельствует о новой позиции ЕС по внутренней политике Украины во время войны, в частности, по борьбе с коррупцией. Хотя это решение не окончательно, и финансирование может быть возобновлено при достижении Украиной определенных контрольных показателей, оно стало заметным событием», — отмечают журналисты.

Реклама

«Согласно отчетам, это решение является своеобразной неудачей для украинского лидера, который возлагается на европейскую финансовую поддержку. Особенно это важно на фоне неопределенности финансирования военных потребностей Украины со стороны некоторых международных партнеров», — считает медиа.

Эксперты по борьбе с коррупцией отмечают определенное снижение доверия к лидерству президента Украины в военное время среди стран-доноров.

«Наблюдается недовольство среди оказывающих помощь стран по поводу определенных аспектов управления и соблюдения антикоррупционных мер. Это подчеркивает важность прозрачности и эффективности использования международной помощи», — добавили журналисты.

Ранее глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что европейские партнеры не готовы «дарить» деньги Украине без каких-либо условий, даже сейчас, когда на нашей территории идет война.

Реклама

Кроме того, 22 июля Верховная Рада проголосовала за законопроект №12414 о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс, которым по существу ликвидировала независимость Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро Украины. За него проголосовали 263 депутата. В ряде украинских городов, в том числе и в Киеве, вспыхнули массовые протесты против закона о НАБУ и САП.

Президент Украины Зеленский согласовал закон о независимости НАБУ и САП.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что самым плохим решением украинского президента Владимира Зеленского будет прекращение борьбы с коррупцией.