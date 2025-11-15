Украина может остаться без денег: с каким вопросом продолжает тянуть ЕС

Бельгия все еще против репарационного кредита Украине / © ТСН.ua

Европейский Союз пытается как можно быстрее решить спорные вопросы с Бельгией, выступает против плана финансирования обороны Украины за счет замороженных российских активов. Затягивание этого вопроса чревато тем, что Украина может остаться без средств.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

«Чиновники ЕС признают наличие рисков, но считают их низкими и контролируемыми, тогда как у бельгийских чиновников противоположное мнение», — отмечают журналисты.

План ЕС предусматривает предоставление Украине кредита по денежным резервам, накопленным в Европейском центральном банке по мере наступления срока погашения российских активов в Euroclear. Украине нужно будет вернуть эти деньги только в том случае, если Россия выплатит Киеву репарации после войны.

Напомним, Бельгия заблокировала выделение Украине «репарационного кредита» на 140 млрд, который должен был финансироваться за счет доходов от замороженных российских активов. Лидеры ЕС отложили решение до декабря, что сделало невозможным планы украинского правительства получить средства в начале 2026 года.

Президент Европейского Совета Антониу Кошта заявил, что ЕС принял политическое решение о полной финансовой поддержке Украины на 2026-2027 годы, но «технические вопросы» еще нуждаются в доработке.

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер отметил необходимость четкой правовой основы и гарантий от других стран по возврату средств в случае необходимости, отметив, что «правовая основа — это не роскошь».

Отсутствие решения чревато финансированием оборонных и бюджетных потребностей Украины, заявил президент Владимир Зеленский, присутствовавший на саммите. Он отметил критическую важность получения средств в начале 2026 года, выразив сомнения в возможности этого. Лидеры ЕС планируют вернуться к вопросу на саммите 18 декабря.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году Запад заморозил сотни миллиардов долларов активов РФ. По оценкам МВФ, общая сумма таких активов превышает 300–350 миллиардов долларов, большинство из которых находятся под контролем Euroclear.