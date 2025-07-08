Украина может остаться без оружия из США уже осенью: в чем причина

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После сентября 2025 г. Украина может остаться без финансовой поддержки со стороны Соединенных Штатов. В новом проекте оборонного бюджета США не предусмотрены никакие средства для помощи украинской армии.

Об этом заявил дипломат Валерий Чалый.

По его словам, нынешние поставки оружия, хоть и разблокированы после громких дискуссий в Конгрессе, временные и завершатся с концом финансового года — уже в сентябре. Дальнейшее финансирование пока не предусмотрено ни одной законодательной инициативой.

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«Это все политические решения. Но по закону США сознательная остановка поставок после решения Конгресса — это повод для импичмента президента и тюрьма для бюрократа», — отметил Чалый.

Он отметил, что проект оборонного бюджета на 2025 год не содержит финансирования для Украины, а у других законодательных механизмов пока нет перспектив. В публичном обсуждении фигурируют лишь гипотетические суммы на 2026 год — до 800 млн долларов. Однако ленд-лиза нет, новых пакетов тоже.

Чалый предостерегает: такие «ситуативные маневры» возможны только до конца финансового года. После 1 октября поставки могут прекратиться, а неиспользованные средства аннулироваться.

«Поэтому давайте не эмоционально расшатывать уже и так подорванные врагом нервы наших сограждан, а искать решение, финансировать оборону после первого октября этого года», — резюмировал дипломат.

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Напомним, президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов, почему Вашингтон не оказывает Украине поддержку, подобную той, которую получает Израиль, подчеркнул, что Соединенные Штаты «и так много помогают» Киеву.

В то же время стало известно, что Пентагон приостановил поставки оружия в Украину, официально объяснив это якобы дефицитом собственных запасов. Однако, по данным трех американских чиновников, внутренняя проверка показала, что передача вооружения не нанесет ущерба обороноспособности США.

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что задержка в помощи может быть политически мотивированной. По его словам, Трамп стремится к тому, чтобы дальнейшую поддержку Украины связывали лично с ним, а не с президентом-демократом Джо Байденом.