Украина может освободить оккупированный Крым без наземной операции - детали

Крым / © Associated Press

Реклама

Временно оккупированный Крымнеобходимо превратить в территорию, непригодную для нормальной жизни, чтобы нанести удар по позициям и амбициям Кремля. Такое мнение высказал экс-министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

В то же время военный эксперт Роман Свитан отметил, что атаки по целям на полуострове могут существенно приблизить его освобождение от российских оккупантов.

Об этом он сообщил в интервью YouTube-каналу "Фабрика новостей«.

Реклама

«Оптимальный вариант — начать освобождение нашей территории дальними средствами поражения без проведения наземных операций из Крыма. Крым — это оперативный котел географический. Любой военный, увидев эту карту боев, карту размещения сил и средств, четко покажет, как это надо сделать. Дальние средства поражения. Конечно, это авиационная и ракетная компоненты», — сказал он.

Он считает, что Украина способна поразить полуостров собственными средствами, но для этого требуется финансирование серийного производства достаточного количества ракет.

«В принципе, только „Нептунами“ в достаточном количестве — должны быть не десятки, а сотни ракет — можно отминусовать все российские стационарные военные объекты, которые находятся в Крыму. А при поддержке разведданных наших партнеров, можно и подвижные российские объекты отминусовать. Здесь прав бывший министр обороны, поскольку это самый легкий, практически бескровный для нас способ, как освободить Крым от российского военного присутствия», — рассказал эксперт.

Эксперт Роман Свитан прогнозирует, что вместе с отступлением или поражением российских войск из Крыма начнут выезжать и российские гражданские, которые приехали туда «искать счастья».

Реклама

Он подчеркивает, что эти гражданские рассматриваются как соучастники оккупации, так как находятся на чужой территории, и поэтому, по его мнению, не подпадают под защиту конвенций о гражданском населении.

За последние месяцы украинские спецслужбы активно уничтожают российские радиолокационные системы; в тексте упоминается подбитие РЛС С-400.

По мнению эксперта, устранение локаторов и средств ПВО даст Украине господство в воздухе и позволит начать серьезные ракетно-бомбовые атаки с авиационной составляющей — как начало освобождения Крыма.

Он предостерегает, что это не быстрая операция: на освобождение может уйти от полугода до года, но в течение этого времени можно «минуснуть» (нейтрализовать) все российское военное присутствие на полуострове.

Реклама

Напомним, ранее мы писали о том, что военный аналитик Sky News Майкл Кларк высказался о том, что до зимы Украина может осуществить «какую-то крупную атаку на Крым». Это может быть как морское десантирование ВСУ, так и массированная атака по Керченскому мосту.