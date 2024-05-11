Украина может отказаться от членства в НАТО: президент Чехии назвал условие

После завершения боевых действий возникнет вопрос о членстве Украины в НАТО.

Президент Чехии Петр Павел заявил, что Украина вряд ли сможет вернуть все свои территории, которые у них были по состоянию на 1991 год.

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Об этом он заявил в интервью газете Die Presse.

"Маловероятно, что Украина сможет вернуть себе всю свою территорию в пределах международно-признанных границ, по крайней мере, в обозримом будущем. Украинцы сегодня признают, что такого результата вряд ли удастся достичь в ближайшем будущем", — заявил Павел.

Кроме того, по его мнению, после завершения боевых действий возникнет вопрос о членстве Украины в НАТО. Чешский президент предположил, что Киев может отказаться от членства в Альянсе, зато он получит гарантии безопасности и размещения западных войск на своей территории.

"Впоследствии можно вести переговоры, потому что членство Украины в НАТО можно обменять на что-то. К примеру, на гарантии, когда речь идет о военном присутствии", — сказал Павел.

По его мнению, "эти дискуссии будут нуждаться в значительных дипломатических навыках и политическом давлении".

При этом Павел считает, что "Россия не удовлетворится только частью Украины".

Напомним, ранее сообщалось, что Столтенберг высказался по поводу размещения войск НАТО в Украине.

Кроме того, мы ранее информировали, что Кэмерон назвал страны, желающие взорвать устоявшийся мировой строй.

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