Война в Украине: Зеленский предложил помощь странам Ближнего Востока в обмен на перемирие со стороны России - Bloomberg

Владимир Зеленский / © Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский предложил странам Ближнего Востока помощь в противодействии иранским беспилотникам в обмен на содействие в достижении временного перемирия в войне России против Украины.

Об этом глава государства заявил в разговоре с Bloomberg.

По словам Зеленского, за годы полномасштабной войны Украина накопила уникальный опыт борьбы с иранскими дронами, в частности типа Shahed, которые Россия массово применяет против украинских городов. Именно этот опыт, по его мнению, может быть полезен государствам региона, которые сейчас также сталкиваются с такими атаками.

"Я бы предложил: лидеры стран Ближнего Востока имеют хорошие отношения с россиянами. Они могут попросить Россию согласиться на месячное прекращение огня", - отметил Зеленский.

Президент добавил, что в случае достижения перемирия Украина готова направить в страны региона своих специалистов по перехвату беспилотников. По его словам, речь идет о лучших командах операторов и специалистов, которые могли бы помочь защитить гражданское население от атак.

Он также предположил, что режим прекращения огня может быть короче или длиннее – от двух недель до двух месяцев – в зависимости от договоренностей сторон.

Зеленский озвучил это предложение после того, как ряд городов на Ближнем Востоке, в частности Дубай, подверглись атакам иранских дронов и ракет в ответ на удары США и Израиля по иранским объектам.

В то же время, ранее Москва неоднократно отвергала призывы Вашингтона о прекращении огня в Украине, поэтому остается непонятным, готов ли Кремль изменить позицию.

В Кремле сообщили, что президент РФ Владимир Путин провел телефонные разговоры с пострадавшими от иранских атак лидерами стран Персидского залива, в том числе с руководством Бахрейна, ОАЭ и Катара. Также там заявили о постоянных контактах с иранским руководством.

Зеленский подчеркнул, что такие страны как ОАЭ, Саудовская Аравия и Катар имеют тесные экономические связи с Россией и могут использовать свое влияние для содействия перемирию. Он также отметил, что Украина готова помогать союзникам в регионе по укреплению противовоздушной обороны и борьбе с беспилотниками.

Ранее мы писали, что конфликт на Ближнем Востоке набирает обороты. Пока США и Израиль продолжают масштабную операцию против иранского режима, Тегеран атакует американские военные базы и соседние государства. Помогать иранским аятоллам принялась еще одна страна – и это не Россия. Тем временем Украину просят поделиться уникальным опытом по сбитию иранских "Шахедов". Киев готов помочь тем, кто помогал нам, говорит президент Зеленский.

Мирные переговоры Украины и России: последние новости

Несмотря на обострение ситуации на Ближнем Востоке и повышенные риски безопасности, Украина и Россия продолжают дипломатические контакты и рассматривают альтернативные площадки для проведения переговоров.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что во время мирного процесса недопустимо использовать давление и устрашение. Он также отметил, что у Киева есть четкий план действий в случае возможного демарша Москвы.

В то же время, ранее сообщалось, что Россия может выйти из переговорного процесса, если Украина не согласится на территориальные уступки в отношении Донбасса. Ожидается, что результаты планируемых встреч на следующей неделе могут стать ключевыми для дальнейшего развития переговоров.