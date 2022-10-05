"Украина может победить, Украина победит": британская премьер в очередной раз заявила о поддержке

Британская премьер-минстер Лиз Трасс заявила, что в войне с Россией украинский народ борется за демократию в мире.

По ее словам, "Украина может победить, Украина должна победить и Украина победит" в освободительной войне против оккупантов.

Об этом Трасс заявила на конференции Консервативной партии.

"Храбрый украинский народ борется не только за свою безопасность, но и за общую безопасность. Это битва за свободу и демократию в мире", — сказала она.

Руководитель правительства Британии подчеркнула, что путинская попытка аннексии захваченных территорий Украины – лишь "последнее действие в его кампании по подрыву демократии и нарушению международных законов". Она добавила: никто в демократическом мире не согласится с такими действиями Кремля.

Кроме того, Трасс забросила некоторым политикам, что "предлагают уплатить жизнью украинцев за иллюзию мира", но этому нарративу никто не подвергнется. "Мы будем стоять с нашими украинскими друзьями столько, сколько потребуется", — отметила она.

Премьер отметила, что президент Зеленский и украинский народ с благодарностью "приветствуют солидарность" Великобритании и союзников в этой войне против захватчиков из РФ. Речь идет о военной, экономической и политической поддержке.

Как сообщалось, министр иностранных дел Великобритании Джеймса Клеверли заявил, что его страна будет до последнего поддерживать украинцев в войне, которую начала Россия. По его словам, Лондон будет с Украиной, пока война не будет выиграна украинским народом.

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