Украина может получить авиацию и дальнобойные ракеты, но есть нюансы: Подоляк рассказал о переговорах

Михаил Подоляк убежден, что "в короткое время выйдем на авиацию и ракеты повышенной дальности".

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что государство в ускоренном режиме ведет переговоры с партнерами по предоставлению авиации и дальнобойных ракет.

Об этом советник главы президентского офиса сказал в эфире телеканала "Freedom".

Подоляк проинформировал, что партнеры понимают, что для прикрытия предоставленной ими Украине бронетехники и военных необходима авиация. Он также отметил, что ВСУ нужны дальнобойные ракеты для уничтожения складов врага со ствольной артиллерией, являющейся "ключевыми инструментами" армии РФ.

"В том же Крыму свыше 100 (российских – ред.) складов разных спецификаций. Конечно, их нужно уничтожать. Иначе запорожская, донецкая и луганская группировки (врага – ред.) будут иметь существенный объем артиллерийских возможностей. Я не думаю, что в рамках войны этого кто-то не понимает", – объяснил ситуацию советник руководителя ОП.

В то же время, он обратил внимание на нюансы относительно стран-партнеров в контексте предоставления авиации и дальнобойных ракет. Среди нюансов Подоляк назвал "внутренний психологический статус". Он пояснил, что западные партнеры до сих пор не могут отказаться от консерватизма из-за страха перед изменениями мировой архитектуры на фоне войны в Украине.

Советник главы ОП подчеркнул, что с этим нужно работать, в частности, показывать реальные картинки этой войны.

"Мы должны резонно говорить и рассказывать: например, это и это позволит уменьшить смерть людей, это – сократить нагрузку на инфраструктуру, это – сократить угрозы безопасности европейскому континенту, это – локализовать войну. И мы это делаем. И в короткое время выйдем на авиацию и на ракеты повышенной дальности", – выразил убеждение Подоляк.

Напомним, накануне стало известно, что в администрации президента США Джо Байден обсуждают возможность поставки Украине истребителей F-16.

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил преимущества F-16 для Украины. Так, эти истребители многофункциональны, так что пилоты смогли бы выполнять на них и боевые задачи, и усилить защиту неба.

Заметим, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что тема предоставления самолетов сдвинулась с мертвой точки, и вообще государство может получить в этом году все необходимые и важные для победы типы оружия.

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