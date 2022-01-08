Украина может получить дополнительный пакет военной помощи от США: под вопросом передача ПЗРК "Стингер"

США работают с союзниками по НАТО над тем, чтобы договориться о поставках запрашиваемого властями Украины переносного зенитного ракетного комплекса.
Администрация США подготовила дополнительный пакет военной помощи Украине и обсуждает с союзниками по НАТО вопрос о поставках Киеву переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК - ред.) "Стингер".
Об этом информирует NBC News со ссылкой на неназванных американских официальных лиц.
"США работают с союзниками по НАТО над тем, чтобы договориться о поставках запрашиваемого властями Украины "ПЗРК "Стингер", - говорится в сообщении.
Кроме того, по данным СМИ, "администрация (президента США Джо - ред.) Байдена также подготовила новый пакет военной помощи США Украине. Это дополнение к той помощи, которая уже оказывается Киеву".
"Стингер" — американский переносной зенитно-ракетный комплекс, предназначенный для поражения низколетящих воздушных целей (самолётов, вертолетов, БПЛА), кроме того обеспечивает возможность обстрела небронированных наземных или надводных целей. Принят на вооружение в 1981 году.
Один из наиболее распространённых ПЗРК, состоящий на вооружении 30 государств, а также ряда национально-освободительных движений и террористических организаций. Количество произведённых ракет "Стингер" всех моделей превысило 70 тыс. штук.
Ввиду широкого распространения, ракетные комплексы "Стингер" применялись во многих вооружённых конфликтах, а также разовых военных акциях и террористических актах конца XX — начала XXI века.
Читайте также:
- Байден подписал оборонный бюджет США на 2022 год: что получит Украина
- МВФ одобрил распределение $650 млрд между странами-членами: сколько получит Украина
- "Джавелины" на Донбассе и другое новейшее оружие, которое остановит врага
- В Кремле не знают о методах применения противотанковых систем Javelin в Украине
- Предоставление дополнительного оружия из США: что о помощи Украине говорят в Белом доме
- Оружия не будет: Германия ответила на упреки Зеленского о недостаточной помощи