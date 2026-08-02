Украина может получить доступ к технологиям Patriot: в Конгрессе раскрыли детали переговоров

Patriot / © Getty Images

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Соединенные Штаты обсуждают с Украиной возможную передачу технологий, необходимых для производства систем Patriot и ракет-перехватчиков к ним. Переговоры продолжаются, однако реализация такой инициативы будет сложной.

Об этом член Палаты представителей Конгресса США Майк Тернер заявил в эфире CBS.

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В ходе разговора журналист напомнил о массированном ударе баллистическими ракетами по Киеву, во время которого удалось перехватить только одну цель. Президент Владимир Зеленский объяснял это нехваткой ракет-перехватчиков.

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В то же время президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Вашингтон продолжает обсуждать возможную передачу технологий, однако назвал это сложным решением.

«Мы говорим об этом. Очень сложно отдавать такие технологии», - процитировал американского президента журналист.

Переговоры по Patriot продолжаются

Тернер пояснил, что слова Трампа касались как систем Patriot, являющихся оборонительным оружием, так и крылатых ракет Tomahawk, которые могут использоваться для ударов.

По словам конгрессмена, Вашингтон и Киев продолжают переговоры по расширению доступа Украины к технологиям Patriot и налаживанию производства ракет для этих систем.

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"Я считаю, что продолжаются переговоры по предоставлению Украине более широких возможностей доступа к технологиям Patriot, чтобы она могла наладить производство оборонных средств", - отметил Тернер.

Он отметил, что подобные технологии имеют важное значение не только для Украины, но и для союзников США. В мире распространяются ракетные технологии, поэтому государствам необходимо одновременно наращивать возможности противоракетной обороны.

Что мешает передать технологии Украины

В то же время Тернер признал, что реализовать инициативу будет «очень сложно». Среди главных препятствий он назвал технические вызовы, риски безопасности и ограничения, связанные с передачей секретных американских оборонных разработок.

По его словам, США обладают одними из самых современных оборонных технологий в мире, спрос на которые остается очень высоким.

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"Заявление президента о необходимости рассмотреть возможность лицензирования этих технологий будет важным для Украины, наших союзников и Соединенных Штатов", - сказал конгрессмен.

На уточняющий вопрос он подтвердил, что окончательного решения пока нет.

«Я думаю, что это все еще в процессе. Это очень важно, и я призываю президента и Пентагон действовать как можно скорее», — заявил Тернер.

Он подчеркнул, что Россия регулярно атакует украинские города ракетами, в результате чего погибают гражданские.

«Каждую ночь в Украине гибнут люди, потому что Россия запускает ракеты и бьет по беззащитным гражданским, а не по военным целям. Мы должны помочь им», — подытожил конгрессмен.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что еще не принял окончательного решения о предоставлении Украине лицензии на производство ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны Patriot. Ранее американский лидер публично обещал разрешить Киеву производить эти ракеты.

Заявление Трампа раздалось на фоне новостей о том, что правительство Украины обсудило с руководством оборонной компании Raytheon ускорение поставок ракет для систем Patriot перед зимой и практические шаги по запуску совместного производства средств ПВО на украинской территории.

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