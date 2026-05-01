Украина может получить неожиданный "куш" от войны в Иране

Иран / © Associated Press

Война в Иране кажется подарком для России из-за скачка цен на нефть. Однако этот успех является только иллюзией, а настоящим выигрышем воспользуется именно Украина.

Об этом пишет Breaking Defense.

Как пишет издание, снятие санкций с российской нефти администрацией Дональда Трампа помогло Москве временно залатать дыры в бюджете.

«Цены на энергоносители могут оставаться высокими в краткосрочной перспективе, что выгодно России, но прекращение боевых действий, вероятно, возобновит расходы за баррель, которые будут невыгодными для недиверсифицированной экономики Москвы», — пишут журналисты.

Прошло два месяца с тех пор, как США и Израиль начали войну против Ирана. Иран в ответ обстрелял израильские города, нанес удары по американским базам и по ключевым предприятиям и объектам в арабских странах — союзниках США. Затем Тегеран перекрыл Ормузский пролив — узкую часть Персидского залива, заблокировав морские поставки продуктов, важных для экономики — нефти, газа и химикатов.

В первый же день войны убили духовного лидера Ирана, аятолла Али Хаменеи, а также нескольких высокопоставленных военных и руководителей спецслужб Ирана.

За первые два месяца конфликта на Ближнем Востоке расходы Пентагона составили около $25 млрд, заявил министр войны США Пит Хегсет, пишет The New York Times (NYT).

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп выступил с новыми заявлениями по поводу событий на Ближнем Востоке. Говоря о причинах того, что война в Иране до сих пор не завершена, он упомянул и об Украине.

В ходе общения с прессой в Овальном кабинете американский лидер подчеркнул, что европейские страны-члены НАТО отказались принять участие в кампании США и Израиля против Ирана. В частности, Вашингтону «ничем не помогла» Италия.

События на Ближнем Востоке сместили фокус администрации США и некоторых других союзников. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что война на Ближнем Востоке затормозила мирный процесс в отношении нашего государства.

