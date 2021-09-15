Украина может получить от США систему "Железный купол" — Офис президента

Поправку по передаче систем ПВО в проекту оборонного бюджета на 2022 год внес конгрессмен Скотт Франклин.

Украина может получить от Соединенных Штатов Америки новые системы противовоздушной и противоракетной обороны, в частности систему Iron Dome ( "Железный купол").

Информацию подтвердил Офис президента Украины, отметив, что это стало возможно благодаря договоренностям, которые были достигнуты во время визита президента Владимира Зеленского в США.

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"Соответствующую поправку в проекту оборонного бюджета на 2022 год внес конгрессмен Скотт Франклин, и она получила двухпартийную поддержку в Конгрессе США, сообщает издание Politico. Согласно поправке, Министерство обороны США представить в Конгресс отчет, который будет включать варианты потенциальной продажи или передачи таких систем Украина", — написали на сайте Офиса президента.

В драфте закона Палаты представителей США уже содержится предложение о предоставлении военной помощи Украине в размере 275 млн долл., которая не включает передачу систем ПВО. Поправка, предусматривающая поддержку украинской системы противоракетной обороны, хорошо вписалась в законодательную инициативу об увеличении помощи Украине в области безопасности на 2022 год.

Система Iron Dome, созданная израильской оборонной компанией Rafael в партнерстве с Raytheon, зарекомендовала себя как один из самых эффективных средств уничтожения ракет малой дальности.

Отметим, о передаче Украине двух батарей системы противоракетной обороны "Железный купол" писало также американское издание Politico.

Напомним, на экваторе своего президентства Владимир Зеленский наконец встретился с Джо Байденом. Более того, украинский президент стал вторым европейским лидером, после Ангелы Меркель, которого пригласили в Белый дом. Переговоры продолжались 2:00 вместо запланированных 45 минут. Для сравнения, встреча Байдена с новым премьером Израиля Нафтали Беннетом длилась 40 минут, что в условиях афганского кризиса Тель-Авив назвал настоящим успехом.

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