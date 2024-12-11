Украина может получить приглашение в НАТО с оккупированными территориями — Зеленский

Украинский президент считает, что реально закончить войну можно только тогда, когда Украина получит НАТО.

Приглашение в НАТО должно касаться всей территории Украины в ее международно признанных границах, но действия Североатлантического союза могут распространяться только на ту часть Украины, которую она контролирует, с дальнейшим расширением.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью CBN.

При этом он отметил, что Украина понимает, что не может стать членом НАТО, пока идет полномасштабная война.

"Украина не хочет вовлекать военных других стран в эту войну", — подчеркнул Зеленский.

В то же время, украинский президент добавил, что реально закончить войну можно только тогда, когда Украина получит НАТО.

Также читайте Иностранные войска и гарантии безопасности: когда Украина может стать членом НАТО

"Кроме НАТО нет глобального зонтика безопасности. Когда мы говорим о модели, когда никто не может прийти на твою землю, в твой дом с оружием, то мы говорим о единственной модели, которая сегодня есть, по крайней мере, среди стран НАТО. Мы видим, что они не в войне. Слава богу, что у них нет войны, но мы в войне. И потому мы верим в эти гарантии безопасности - зонтик НАТО", - сказал он.

Именно поэтому, по словам Зеленського, Украина ожидает приглашения в НАТО, которое должно поступить для всей территории в международно признанных границах, поскольку это соответствует Конституции и международному праву.

“Приглашение дается всей территории Украины в международно признанных границах, а вот действия Альянса могут [распространяться] на ту часть, которую Украина будет контролировать, которую контролирует, с будущим расширением. Приглашение в НАТО – это честный ответ, будет ли Украина в будущем в НАТО. Это первый шаг, который дает четкий сигнал Путину или любому агрессору в будущем”, — пояснил украинский президент.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский планирует задать вопрос о приглашении Украины в НАТО во время заседания новой контактной группы, которая будет работать над завершением войны.

Читайте также: