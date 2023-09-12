Украина может получить ракеты большой дальности, вооруженные кассетными бомбами от США — Reuters

По словам четырех американских чиновников, администрация Байдена близка к одобрению доставки в Украину ракет большего радиуса действия, наполненных кассетными бомбами.

Это позволит Киеву нанести значительный ущерб глубже на оккупированной Россией территории.

Об этом пишет Reuters.

Увидев успех кассетных боеприпасов, доставленных 155-мм артиллерийскими снарядами в последние месяцы, США рассматривают возможность отправки одной или обеих тактических ракетных систем (ATACMS), которые могут летать до 190 миль (306 км), или управляемой реактивной системы залпового огня. (GMLRS) ракеты с радиусом действия 45 миль, наполненные кассетными бомбами, сообщили три официальных лица США.

В случае одобрения, любой вариант будет доступен для быстрого доставки в Киев.

Сейчас Украина оснащена 155-мм артиллерией с максимальной дальностью стрельбы 28 миль, несущей до 48 бомб. Рассматриваемый ATACMS может запускать около 300 или более бомб. Реактивная система GMLRS, версию которой Украина имеет на вооружении уже несколько месяцев, могла бы рассеивать до 404 кассетных боеприпасов.

В связи с тем, что украинское давление против российских войск демонстрирует признаки прогресса, администрация стремится усилить украинскую армию в жизненно важный момент, сообщили два источника.

В то же время Белый дом отказался комментировать сообщение Reuters.

Четыре источника сообщили, что решение отправить ATACMS или GMLRS, или оба, не является окончательным и может быть отклонено. Администрация Байдена месяцами боролась с решением по ATACMS, опасаясь, что их отправка будет воспринята как слишком агрессивный шаг против России.

ATACMS разработаны для «глубокой атаки вражеских сил второго эшелона», как говорится на вебсайте армии США, и могут использоваться для атаки на командные и контрольные центры, противовоздушную оборону и логистические объекты далеко за линией фронта.

Киев неоднократно обращался в администрацию Байдена с просьбой ATACMS помочь атаковать и нарушить линии снабжения, авиабазы и железнодорожные сети на оккупированной Россией территории.

На минувшей неделе министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что они с государственным секретарем Энтони Блинкеном обсуждали предоставление США ракет большой дальности и надеются на положительное решение.

"Сейчас пора", — сказал один из официальных лиц США, когда украинские войска пытаются пробить российские линии к югу от города Орехов, пытаясь разделить российские силы и поставить под угрозу их основные линии поставки. ATACMS или GMLRS с такими возможностями не только повысят боевой дух украинцев, но и нанесут необходимый тактический удар в бой, сказал чиновник.

По словам четырех американских чиновников, пожелавших остаться анонимными из-за щекотливого характера плана, США планируют включить оружие с гранатами в будущий розыгрыш из запасов боеприпасов в США.

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Сейчас у Украины есть только один кассетный боеприпас из США – 155-мм снаряды, о которых было объявлено в июле.

Новое оружие расширит нынешние украинские снаряды GMLRS с радиусом действия 45 миль, версия, которая взрывается более 100 000 острых осколков вольфрама, но не бомбы.

Изготовленные компанией Lockheed Martin (LMT.N), ATACMS выпускаются в нескольких версиях, некоторые из которых могут летать в четыре раза больше, чем GMLRS, и их использование может сбросить вычисления на поле боя.

Управление сокращения запасов президента (PDA), позволяющее администрации брать из запасов США и отправлять в Украину, оказалось самым быстрым способом – на днях или неделях – доставить вооружение в Украину.

В промежуточный период – перед прибытием ATACMS – необходимые обновления программного обеспечения могут быть выполнены на пусковых установках, включая M270 и высокомобильные артиллерийские ракетные системы (HIMARS), которые Киев использует на поле боя, сообщили два официальных лица.

Президент Джо Байден может в конце концов принять решение против или отложить решение о передаче.

Кассетные боеприпасы запрещены более чем 100 странами. Россия, Украина и США не подписали Конвенцию о кассетных боеприпасах, запрещающей производство, накопление, использование и передачу оружия.

Обычно они производят большое количество меньших бомб, которые могут убивать без разбора на большой территории. Не взрывающиеся представляют опасность в течение десятилетий после окончания конфликта.

Вашингтон выделил более 40 миллиардов долларов военной помощи Киеву после того, как Россия начала полномасштабное вторжение 24 февраля 2022 года.

Напомним, ранее говорилось, что президент США Джо Байден приближается к решению о передаче Украине ракет большой дальности. Об этом писало издание Financial Times со ссылкой на чиновника в администрации Байдена.

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