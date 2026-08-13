ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
696
Время на прочтение
2 мин

Украина может пойти на неожиданный шаг относительно Лукашенко: в МИДе сделали громкое заявление

Украина не исключает прямых контактов с Лукашенко или представителями его режима для уменьшения жертв или завершения войны.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко / © Getty Images

В МИД Украины не исключают встречи высшего руководства украинского государства с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Об этом рассказал посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Украины Ярослав Черногор в интервью Радио Свобода.

Он подчеркнул, что «есть категория ценностей, а есть категория выживания», и если для уменьшения количества человеческих жертв или завершения боевых действий потребуется встреча с Лукашенко или представителями его режима, украинские власти согласятся.

«…и для этого президенту Украины или кому-то из государственных служащих Украины потребуется встретиться с тем или иным противником, или представителем противоположной стороны, такие действия будут, возможно, и совершены. Я не говорю, что это обязательно произойдет. Но если цена этой встречи стоит того, чтобы встретиться, в частности ради сохранения человеческих жизней, все возможно», — отметил Черногор.

Дипломат подчеркнул, что Украина не разрывала дипломатические связи с Беларусью. Посольство Украины в Беларуси не закрыто, и на это есть причины.

«Мы видим постоянные обмены через территорию Беларуси украинских и российских военнопленных. А без коммуникации с режимом Лукашенко это было бы невозможно. Поэтому мы можем предполагать, и мы видим эти примеры реализации, что такие коммуникации происходят», — пояснил он.

Угроза наступления Беларуси на Украину — последние новости

Напомним, в военном руководстве Беларуси признали, что Минск развернет десантно-штурмовую бригаду возле Гомеля — в 40 км от украинской границы. Туда уже призван личный состав. Идет их подготовка к применению «по назначению».

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в интервью ТСН, что Беларусь оказывает российским оккупантам помощь, которую необходимо остановить.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie