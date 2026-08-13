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Украина может пойти на неожиданный шаг относительно Лукашенко: в МИДе сделали громкое заявление
Украина не исключает прямых контактов с Лукашенко или представителями его режима для уменьшения жертв или завершения войны.
В МИД Украины не исключают встречи высшего руководства украинского государства с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.
Об этом рассказал посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Украины Ярослав Черногор в интервью Радио Свобода.
Он подчеркнул, что «есть категория ценностей, а есть категория выживания», и если для уменьшения количества человеческих жертв или завершения боевых действий потребуется встреча с Лукашенко или представителями его режима, украинские власти согласятся.
«…и для этого президенту Украины или кому-то из государственных служащих Украины потребуется встретиться с тем или иным противником, или представителем противоположной стороны, такие действия будут, возможно, и совершены. Я не говорю, что это обязательно произойдет. Но если цена этой встречи стоит того, чтобы встретиться, в частности ради сохранения человеческих жизней, все возможно», — отметил Черногор.
Дипломат подчеркнул, что Украина не разрывала дипломатические связи с Беларусью. Посольство Украины в Беларуси не закрыто, и на это есть причины.
«Мы видим постоянные обмены через территорию Беларуси украинских и российских военнопленных. А без коммуникации с режимом Лукашенко это было бы невозможно. Поэтому мы можем предполагать, и мы видим эти примеры реализации, что такие коммуникации происходят», — пояснил он.
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