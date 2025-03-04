Украина может превратиться в руины: The Economist оценил последствия прекращения помощи от США

Штаты Америки приостановили всю военную помощь Украине. В Киеве это вызывает беспокойство. Ведь, в частности из-за заморозки поставок ракет Patriot многие города могут испытать серьезные разрушения.

Об этом говорится в материале The Economist.

"Никто не хочет верить в худший сценарий. Впрочем, есть обеспокоенность, что некоторые предметы будет просто невозможно заменить", — рассказал The Economist источник, близкий к военному руководству.

Основное американское оборудование включает в себя ракеты ПВО Patriot. Кроме того, непонятно, прекратит ли Вашингтон другую жизненно важную помощь, такую как доступ к спутникам Starlink и обмен разведданными о целях в глубине России. Авторы статьи пишут, что прекращение поставок Patriot может привести к масштабным разрушениям по всей Украине, подобным Харькову, а также значительным потерям среди военных.

"Прекращение поставок Patriot привело бы к тому, что Украина подвергнется такому разрушению, как в прифронтовых городах, как Харьков, где, как правило, слишком опасно развертывать дорогостоящие системы", — говорится в статье.

Украинские военные знают, что будет, когда иссякнет поток американского оружия. В конце 2023 года Дональд Трамп поручил республиканцам в Конгрессе отложить принятие следующего пакета военной помощи. Дефицит снарядов продолжался в течение шести месяцев. Старший лейтенант Назарий Кишак – один из бойцов, видевших то, что осталось на передовой. В Бахмуте россияне использовали артиллерийское преимущество 10:1, чтобы убить лучших украинских офицеров и полностью уничтожить город. По его словам, многие украинцы потеряли жизнь без надобности.

Не меньшим ущербом является потеря американских боевых машин Bradley. Прекращение использования ракет GMLRS с GPS-наведением даст России гораздо большую свободу маневра за десятки километров по линии фронта. Лейтенант Кишак говорит, что приказ об остановке такого оружия просто приведет к "большему количеству Бахмутов" и большему количеству погибших украинцев.

Важнейшая из всех является американская разведка, которая предоставляется через соглашения НАТО . Именно это позволяет вооруженным силам страны видеть всевозможные угрозы: российские самолеты, когда они собираются нанести удар; русские войска при подготовке к новым вторжениям; поток русского, иранского и северокорейского оружия; склады, логистика и оперативные центры русской военной машины. Это позволяет Украине в режиме реального времени направлять ракеты и беспилотники на цели внутри России. Украинские беспилотники видят на небольшом расстоянии по нынешним линиям фронта. Но американские глаза разрешают им видеть глубоко.

Напомним, что стало известно, что президент США Дональд Трамп приостановил всю военную помощь Украине. По словам информированных источников, произошло это после публичного спора между президентом Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским на прошлой неделе в Овальном кабинете.

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