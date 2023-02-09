Украина может рассчитывать на нас в построении мира – Макрон об участии Франции

Украина может рассчитывать на помощь Франции в установлении справедливого мира.
Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время совместной с украинским лидером Владимиром Зеленским пресс-конференции в Париже, пишет Укринформ.
Украина может рассчитывать на нас в построении мира. Предложенный вами план – основа для дискуссий на пути, который должен привести нас к международной мирной конференции”, — отметил Макрон.
Он подчеркнул, что будущий мир должен принести Украине и ее народу справедливость и позволит создать безопасное пространство для всех.
Напомним, что украинский президент Владимир Зеленский 8 февраля прибыл с визитом в Париж, где украинский лидер должен встретиться с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцом.
Напомним, что 8 февраля 2023 года президент Владимир Зеленский с официальным визитом посетил Великобританию. Он призвал предоставить Украине современные истребители и создать коалицию самолетов. Зеленский заранее поблагодарил Великобританию за "мощные самолеты".
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