Украина может согласиться на уступки в мирном соглашении: в Германии назвали условие

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль / © Associated Press

Глава МИД Германии Иоганн Вадефуль заявил, что Украина может согласиться на уступки в рамках мирного соглашения только в том случае, если будет иметь надежные гарантии безопасности.

Об этом сообщает DW.

Немецкий министр акцентировал, что для Украины критически важны действенные и надежные гарантии безопасности, прежде всего со стороны США.

«Это, естественно, означает обязательства и настоящую готовность со стороны тех, кто дает обещания, поддержать Украину, если она снова будет атакована Россией», — отметил Вадефуль.

По его словам, Киев может пойти на уступки в рамках потенциального мирного соглашения, включая территориальные, только при условии получения четких и надежных гарантий безопасности от западных партнеров — США и европейских государств.

Какими именно будут эти гарантии, «мы обсудим подробнее, когда будем иметь прекращение огня и когда увидим, что Россия действительно готова серьезно думать о мире», — добавил министр.

Вадефуль также обратил внимание, что Москва декларирует открытость к переговорам, однако это еще не свидетельствует о реальной готовности к мирному урегулированию.

«Мы этого до сих пор не видели», — резюмировал он.

Напомним, 18 декабря президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев получил от США проект документа о гарантиях безопасности и готовит свои предложения к нему. Ключевым требованием Украины является пункт, подобный пятой статье Устава НАТО, и четкий механизм реакции на повторную агрессию РФ. Детали по поставкам вооружения остаются непубличными до финализации договоренностей.

23 декабря Зеленский заявил, что по результатам встречи в Майами представителей Украины и США подготовлены черновики документов относительно гарантий безопасности, восстановления и базовой рамки окончания войны. По словам главы государства, зафиксированные пункты направлены на реальное завершение боевых действий и недопущение нового российского вторжения.