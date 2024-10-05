Украина может стать членом НАТО даже с оккупированными территориями — Столтенберг

Экспредседатель НАТО уверен, что оккупация части украинских территорий не помешает вступлению по Североатлантическому Альянсу.

Украина вполне реально может стать членом НАТО, несмотря на то, что некоторые территории останутся оккупированными российскими захватчиками.

Об этом заявил бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает Financial Times.

Он заявил, что в этом случае можно найти способы, которые решат проблему применения статьи о коллективной безопасности в отношении Украины.

"Всегда очень опасно сравнивать, потому что никакие параллели не являются на 100% правильными, но у Соединенных Штатов есть гарантии безопасности для Японии. Но они не распространяются на Курильские острова, которые Япония считает японской территорией, контролируемой Россией", — привел он пример.

Кроме того, Столтенберг упомянул, что когда-то в НАТО прервала только Западная Германия, но она всегда рассматривала Восточную Германию как часть большой Германии.

"У них не было посольства в Восточном Берлине. Но НАТО, конечно, защищало только Западную Германию. Когда есть воля, есть способы найти решение. Но нужна граница, которая определяет, где применяется статья 5, и Украина должна контролировать всю территорию этой границы". ", – добавил бывший генсек.

Напомним, ранее сообщалось, что новый глава НАТО Марк Рютте уверен, что Украина сейчас близка к членству в НАТО, как никогда раньше.

Кроме того, мы ранее информировали, что в СМИ снова заговорили о желании некоторых стран НАТО отправить своих военных в Украину.

Читайте также: