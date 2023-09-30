Украина может стать донором глобальной безопасности: Зеленский подвел итог Форума оборонных индустрий

Создан Альянс оборонных индустрий, в который по состоянию на этот вечер уже вошли 38 компаний-участниц.

Уже можно оценить главный итог этой недели для нашей "оборонки". Начался новый этап развития украинской оборонной промышленности.

Об этом сообщил Владимир Зеленский 30 сентября в традиционном вечернем обращении к украинцам.

Президент рассказал, что прошел первый Форум оборонных индустрий. Очень успешный. И он показал глобальный интерес к возможности работать в Украине и с Украиной в производстве оружия и всего, что необходимо для защиты любой свободной нации.

Альянс оборонных индустрий

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"Наш новый формат с оборонными компаниями — это Альянс оборонных индустрий — по состоянию на этот вечер уже 38 компаний-участниц. Они представляют 19 стран мира. Это Соединенные Штаты, Великобритания, Германия, Швеция, Дания, Нидерланды, Канада, Болгария, Австралия, Бельгия, наши балтийские друзья — Литва, Латвия и Эстония, а также Чехия, Северная Македония, Словакия, Испания, Хорватия и Финляндия. Для старта это очень мощно, и работа продолжается. Еще компании будут присоединяться", — отметил Зеленский.

Президент добавил, что наши производители подписали на Форуме 20 документов с компаниями-партнерами. Соглашения, меморандумы. Каждый такой документ становится затем новым производством или усилением существующего сотрудничества.

"Это договоренности о совместном производстве, это обмен технологиями, это снабжение компонентов. Производство порохов, производство боеприпасов. Это подготовка персонала для нашей "оборонки". Отдельно и очень внимательно развиваем украинское производство дронов, наземных и морских автономных систем", — сказал он.

Всего в Форуме оборонных индустрий – и это только первый такой Форум – приняли участие более 250 компаний. Среди них – десятки украинских компаний.

Зеленский подчеркнул, что сейчас идет работа и над тем, чтобы в Украине производить такие нужные нам системы ПВО – действительно сильные.

"Когда со временем увидим и ощутим в реальных действиях максимальную вооруженную мощность Украины – наших производителей, нашего ОПК, нашего нового сотрудничества с миром, – мы сможем сказать, что начало этого было заложено именно сейчас, именно в таких договоренностях, как на Форуме и как во время моих визитов, в частности в Америку, Швецию и другие страны. Все сильнейшие уже сотрудничают или будут сотрудничать с Украиной", — подчеркнул президент.

Зеленский уверен, что Украина станет одним из ключевых мировых изготовителей оружия и оборонных систем. И это уже не просто амбиция или перспектива, это потенциал, который начал реализовываться.

"Сейчас — и должны говорить об этом откровенно — Украина является реципиентом, получателем безопасности помощи. Но наше государство может стать и обязательно станет донором глобальной безопасности. В частности, благодаря нашей оборонной промышленности. Благодаря силе, устойчивости и несгибаемости нашего народа", — резюмировал президент.

О введении новой традиции

Воскресенье, 1 октября, – очень важный день для Украины, для всех наших людей. День защитников и защитниц Украины. Миллионов, которые не только сохранили Украине достойное место в истории человечества, но и делают так, что наш народ и наше государство не теряют свою историю, сражаются за свою жизнь и свободу и вдохновляют на борьбу весь свободный мир, отметил Зеленский.

Президент добавил, что завтра мы особенно поблагодарим всех наших защитников и защитниц. Завтра мы особо почтим память тех, кто отдал свою жизнь ради Украины.

"Впервые этот день – Покрова – будет 1 октября. И давайте сделаем для этого дня нашу новую традицию. 1 октября. Девятое утро. Где бы вы ни были – на центральной улице вашего города или просто дома, – давайте на минуту остановимся и почтим молчанием память наших павших защитников и защитниц и подумаем о тех, кто сейчас в бою, на боевых задачах, на постах.Кто спасает жизнь.Кто защищает – во всех смыслах этого слова – наш народ и государство. не все, кто встал на защиту Украины. Спасибо. Уважаем. Помним. Все вместе", - подытожил Владимир Зеленский.

Ранее Зеленcкий объяснил, благодаря чему Украина победит Россию.

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