Украина может стать "разменной монетой" в диалоге США и Китая — экс-посол

Дипломат о переговорах США — Китай / © YouTube

Украина рискует превратиться в «разменную монету» в высокоранговых переговорах между Соединенными Штатами и Китаем.

Об этом заявил Павел Султанский, бывший посол Украины в Сингапуре, 30 октября в эфире «Киев 24».

По словам дипломата, на двусторонних встречах Вашингтона и Пекина украинский вопрос упоминается лишь эпизодически, тогда как основное внимание сосредоточено на более широких глобальных темах, таких как ситуация вокруг Тайваня или вопрос Северной Кореи.

«По этой причине Украина может оказаться предметом договоренностей без полного осознания ее (Украина — ред.) значения (для глобальной безопасности — ред.)», — подчеркнул он.

Султанский отметил, что крайне важной задачей для Киева является активизация дипломатических и информационных усилий. Цель — донести миру реальное положение дел и обеспечить, чтобы украинская позиция была полноценно учтена при принятии глобальных геополитических решений.

Чтобы избежать статуса «объекта торговли», Украине необходимо усилить свое информационное и дипломатическое представительство на самом высоком уровне.

Напомним, 30 октября американский президент Дональд Трамп оценил «дружественные» и «удивительные» переговоры с лидером КНР на 12 баллов из 10, добавив, что с китайским руководителем они «договорились почти обо всем».

Встреча Трампа и Си в городе Пусан в Южной Корее длилась 1 час 40 минут.