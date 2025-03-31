Профессор — о союзе Трампа с Путиным / © ТСН.ua

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Сплошное изменение жесткой позиции республиканцев по отношению к российскому экспансионизму символизирует завершение поглощения власти вражеской партией, которое осуществил президент США Дональд Трамп. А очевидной жертвой «революции» Трампа, в частности, его непонятной любви к Путину, может стать Украина.

Об этом в The Hill написал почётный профессор Католического университета Америки, автор книги «Старая добрая деградация: Республиканская партия, Дональд Трамп и рост авторитаризма» Джон Кеннет Уайт.

«Непонятный на первый взгляд союз Трампа с Путиным исходит из логики внутренних событий в США, где президент пытается узурпировать полномочия Конгресса», — написал профессор.

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По его мнению, Трамп превращает США в диктатуру, а во внешней политике сотрудничает с врагами Америки «против ее друзей».

По словам Уайта, 47-й президент Соединенных Штатов при поддержке миллиардера Илона Маска фактически уничтожил «старую добрую Республиканскую партию», превратив ее в инструмент достижения собственных политических амбиций. Эти амбиции, по мнению Вайта, заключаются в узурпации части полномочий Конгресса и превращении должности президента в «королевскую власть в американском стиле», где «лояльность вознаграждается, а инакомыслие подавляется».

«Происходящее во внутренней политике США сказывается и на отношениях Америки с остальным миром. В этом контексте Уайт вспоминает последние дипломатические достижения Трампа: ослабление НАТО, обеспечившее стабильность мира после Второй мировой войны, демонтаж агентства USAID, которое продвигало мягкую силу США во всем мире, бред об аннексии Канады и т.д.», — пишет профессор.

По его мнению, целью Трампа является господство страха в сердцах «не врагов Америки, а скорее ее друзей».

И очевидно, жертвой такой «революции» Трампа, в частности его непонятной любви к Путину, может стать Украина.

«Изменение приоритетов США означает, что Украину медленно прибивают к кресту молотками, которыми владеют Трамп, Путин», — пишет Вайт.

Напомним, представитель Белого дома Кэролайн Левитт заявила ранее, что якобы президент США Трамп недоволен как президентом РФ Путиным, так и украинским главой Владимиром Зеленским.

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