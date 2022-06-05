Украина может стрелять по русской артиллерии даже на территории России – экспосол США

Украина может стрелять по русской артиллерии даже на территории России – экспосол США

Неважно, где они расположены – в Украине или России

Важно не то, что за ракеты поставляют в Украину, а по каким целям они будут применяться, ведь российская артиллерия, ведущая огонь по украинским позициям с территории РФ, является вполне оправданным объектом для поражения.

Об этом заявил экспосол США в Украине, вице-президент Института мира Соединенных Штатов Уильям Тейлор, пишет Укринформ.

«Если мы говорим о российских военных подразделениях, ведущих огонь по украинской стороне, – это и есть цели. Неважно, где они расположены – в Украине или России», — отметил бывший посол США в Украине.

В такой ситуации стреляющая с территории РФ российская артиллерия будет вполне оправданными целями для поражения.

Напомним, в течение 4 июня российские кафиры убили 6 мирных жителей Донецкой области и еще 9 ранили.

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