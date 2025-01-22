С необходимой поддержкой Евросоюза Украина способна выиграть войну, начатую Российской Федерацией. ЕС должен показать "фюреру" проиграющему Владимиру Путину и "остановить его перед тем, какие он нападет на кого-то из нас".

Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас на конференции оборонного агентства ЕС, сообщает "ЕП".

Евросоюз уже выделил Украине 134 млрд. евро. В частности, 50 млрд. евро на вооружение. Кроме того, европейские страны подготовили 75 тысяч украинских солдат. Также Брюссель работает над 16-м пакетом санкций против России. По словам Каллас, ЕС хочет рассмотреть большее использование обездвиженных активов России для помощи Украине.

"Нет абсолютно никаких сомнений, что мы можем сделать больше, чтобы помочь Украине. С нашей помощью они могут выиграть войну", – сказала Каллас.

Кая Каллас подчеркнула: единственный язык, на котором говорит Владимир Путин, есть язык силы. ЕС имеет силу, а совокупно экономика стран-членов ЕС в 17 раз больше российской.

Как сообщалось, премьер-министр Венгрии и ярый сторонник российского "фюрера" Виктор Орбан призвал снять санкции Европейского Союза против агрессорки России.

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