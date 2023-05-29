Украина на 50 лет введет санкции против Ирана: решение утвердила Рада

В частности, речь идет о полном запрете торговых операций с Ираном.

Верховная Рада Украины 29 мая утвердила решение СНБО о применении санкций против Исламской Республики Иран сроком на 50 лет.

Об этом народный депутат Ярослав Железняк сообщил в Сети.

Свои голоса за соответствующее постановление №9333 отдали 328 избранников.

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Так, постановление предусматривает введение против Ирана санкций сроком 50 лет. Речь идет о полном запрещете торговых операций, остановке транзита ресурсов, полетов и перевозок на территории Украины и предотвращении выведения капиталов резидентами Ирана.

Ограничения также должны запретить любые инвестиции в Иран и передачу резидентам страны технологий, прав на объекты и прав интеллектуальной собственности.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент проект постановления о введении санкций против Ирана на 50 лет.

Стоит отметить, что перед российской массированной атакой на Украину 22 мая с помощью иранских дронов в Москве приземлился самолет из Тегерана. Речь идет о грузовом Ил-76ТД, который мог доставить в РФ новую партию Shahed-136.

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