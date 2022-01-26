Украина на 63% выполнила Соглашение об ассоциации с ЕС – Шмигаль

По словам премьер-министра, наиболее активно процессы евроинтеграции Украины происходили, в частности, в сфере финансовых услуг.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что Украина уже на 63% выполнила Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом.

Об этом он сказал во время заседания Комиссии по координации выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

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"Общий прогресс выполнения Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом увеличился до 63%. 54% было в 2020 году и 60% — в 2021, и 63% у нас по состоянию на начало этого года. Фактически за 2020 год прирост составил 10%, за 2021 год — 9%. Всего 15% прироста за последние два года", — сообщил Шмигаль.

По словам премьер-министра, наиболее активно процессы евроинтеграции Украины происходили в сферах финансовых услуг (+26% выполненных задач), сфере налогообложения (+24%), общественного здоровья (+17%), энергетики (+13%), транспорта (12%), экологии (11%) и сельского хозяйства (10%).

Кроме того, в течение прошлого года Кабмин утвердил 61 евроинтеграционный документ, а Верховная Рада приняла 37 законопроектов, позволивших на несколько шагов приблизиться к вступлению в ЕС. В этом году, по словам Шмыгаля, Кабинет Министров планирует внести на рассмотрение Верховной Рады 92 нормативно-правовых акта по евроинтеграции.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает логичным и ожидаемым шагом предоставления Украине европейской перспективы, ведь она разделяет общие с ЕС ценности. В то же время лидеры ЕС назвали три аспекта для вступления Украины в Евросоюз.

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