Украина на переговорах с Россией потребует вывести все войска, в том числе из Крыма и Донбасса: позиция Арестовича

Украина на переговорах с Россией потребует вывести все войска, в том числе из Крыма и Донбасса: позиция Арестовича

Все равно похороним всех, так что лучше пойти добровольно, предупредил Арестович.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович высказал свою позицию о том, что государство на переговорах с Россией потребует прекращения огня и вывода всех российских войск, речь идет, в частности, о Крыме и Донбассе.

Об этом Арестович заявил 28 февраля.

"Есть договоренность сторон всех трех — украинской, российской и белорусской — которая заключается в том, что, согласно Венской дипломатической конвенции, ход переговоров не освещается до того, как стороны не выскажут совместное коммюнике. Не нарушаем", — сказал советник главы ОП.

Он рассказал о позиции украинской стороны на переговорах с российской.

"Позиция наша примерно понятна. Никаких условий и ультиматумов. Потому что российская сторона хотела с этой стороны зайти, что было очень смешно, конечно. Со стороны "вы там капитулируйте, а потом мы будем с вами разговаривать". Мы посмеялись от души в Офисе – и в первый раз отказали в переговорах. Вот когда они во второй раз попросили – а сам факт, что они первыми просят у нас о переговорах, о многом говорит, на мой взгляд – и пообещали снять предварительные условия, мы на это согласились", – рассказал Арестович.

"Наши условия понятны. Конкретику мы можем сказать. Но прекращение огня и вывод всех российских войск – я думаю, это то, что лежит на столе с нашей стороны. (Идет ли речь о Донбассе?) О Донбассе и о Крыме. Всех войск с территории Украины. Все равно похороним всех, поэтому лучше пойти добровольно. Вы не представляете, что здесь происходит. У нас более 100 тысяч резервистов за сутки стали в строй", – рассказал советник главы президентского офиса.

Он также добавил, что не назвал бы это переговорами, а "консультациями с нашей стороны".

Потери россиян, воюющих против Украины: