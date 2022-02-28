Украина на переговорах с Россией потребует вывести все войска, в том числе из Крыма и Донбасса: позиция Арестовича

Все равно похороним всех, так что лучше пойти добровольно, предупредил Арестович.
Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович высказал свою позицию о том, что государство на переговорах с Россией потребует прекращения огня и вывода всех российских войск, речь идет, в частности, о Крыме и Донбассе.
Об этом Арестович заявил 28 февраля.
"Есть договоренность сторон всех трех — украинской, российской и белорусской — которая заключается в том, что, согласно Венской дипломатической конвенции, ход переговоров не освещается до того, как стороны не выскажут совместное коммюнике. Не нарушаем", — сказал советник главы ОП.
Он рассказал о позиции украинской стороны на переговорах с российской.
"Позиция наша примерно понятна. Никаких условий и ультиматумов. Потому что российская сторона хотела с этой стороны зайти, что было очень смешно, конечно. Со стороны "вы там капитулируйте, а потом мы будем с вами разговаривать". Мы посмеялись от души в Офисе – и в первый раз отказали в переговорах. Вот когда они во второй раз попросили – а сам факт, что они первыми просят у нас о переговорах, о многом говорит, на мой взгляд – и пообещали снять предварительные условия, мы на это согласились", – рассказал Арестович.
"Наши условия понятны. Конкретику мы можем сказать. Но прекращение огня и вывод всех российских войск – я думаю, это то, что лежит на столе с нашей стороны. (Идет ли речь о Донбассе?) О Донбассе и о Крыме. Всех войск с территории Украины. Все равно похороним всех, поэтому лучше пойти добровольно. Вы не представляете, что здесь происходит. У нас более 100 тысяч резервистов за сутки стали в строй", – рассказал советник главы президентского офиса.
Он также добавил, что не назвал бы это переговорами, а "консультациями с нашей стороны".
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- самолеты — 29
- вертолеты — 29
- танки – 191
- боевые бронированные машины — 816
- пушки — 74
- ЗРК "Бук" — 1
- "Грады" — 21
- автомобильная техника — 291
- цистерны – 60
- БпЛА ОТР2 – 3
- корабли и катера — 2
- личный состав ориентировочно – 5300
С чего началось российское военное вторжение в Украину:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
Как начиналась война России против Украины:
- Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Сразу же слышались взрывы в крупных городах Украины — Россия во главе с Путиным начала войну против Украины. Обстрелы украинских городов и сел продолжаются.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
Россия наносит удары по гражданскому населению:
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