Украина на заседании Совета ЕС потребует немедленных дополнительных санкций против РФ к помощи для себя

Украина на заседании Совета ЕС потребует немедленных дополнительных санкций против РФ к помощи для себя

Украинская дипломатия работает нон-стоп для защиты государства и граждан.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выступит онлайн 25 февраля как специальный гость на заседании Совета Европейского Союза по иностранным делам.

Об этом сообщили в министерстве.

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"Ключевые темы: немедленное введение дополнительных санкций против России, чтобы заставить ее прекратить вооруженное вторжение на украинскую территорию; предоставление Украине оборонного оружия, финансовой и гуманитарной поддержки", – говорится в сообщении.

"Вооруженные Силы и все другие силы национальной обороны Украины дают отпор полномасштабному нападению Российской Федерации, вражеская армия несет потери, мы удерживаем стратегические позиции. Дипломатия бок о бок стоит с армией, максимально мобилизуя дипломатическое, санкционное давление на Москву и поставки оружия в Украину, чтобы заставить Россию прекратить агрессию", – заявил Кулеба.

Он также намерен провести 25 февраля ряд телефонных разговоров с иностранными коллегами.