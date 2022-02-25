Украина на заседании Совета ЕС потребует немедленных дополнительных санкций против РФ к помощи для себя

Украинская дипломатия работает нон-стоп для защиты государства и граждан.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выступит онлайн 25 февраля как специальный гость на заседании Совета Европейского Союза по иностранным делам.
Об этом сообщили в министерстве.
"Ключевые темы: немедленное введение дополнительных санкций против России, чтобы заставить ее прекратить вооруженное вторжение на украинскую территорию; предоставление Украине оборонного оружия, финансовой и гуманитарной поддержки", – говорится в сообщении.
"Вооруженные Силы и все другие силы национальной обороны Украины дают отпор полномасштабному нападению Российской Федерации, вражеская армия несет потери, мы удерживаем стратегические позиции. Дипломатия бок о бок стоит с армией, максимально мобилизуя дипломатическое, санкционное давление на Москву и поставки оружия в Украину, чтобы заставить Россию прекратить агрессию", – заявил Кулеба.
Он также намерен провести 25 февраля ряд телефонных разговоров с иностранными коллегами.
Украинская дипломатия работает нон-стоп для защиты государства и граждан Dmytro Kuleba: «Вооруженные Силы и все другие...Опубликовано Министерство иностранных дел Украины/MFA of Ukraine Пятница, 25 февраля 2022 г.
Отметим:
- Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Минобороны РФ сообщило о нанесении ударов по военной инфраструктуре Украины.
- После 5 часов утра 24 февраля были слышны взрывы в районе Борисполя, Харькове, Одессе и других крупных городов.
- Российские "Грады" били вдоль всей границы, от Луганска до Житомира.
- Украина закрыла небо для полетов.
- В МВД рассказали о российских обстрелах Украины.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
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Напомним:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
- С 24 февраля в Украине введено чрезвычайное положение.