Украина начала надлежащую коммуникацию с восемью лидерами государств Африки — Зеленский

Владимир Зеленский сказал, что Украина готова быть гарантом продовольственной безопасности для африканских стран.

Власти Украины ежедневно расширяют возможности внешней политики – формальной и неформальной.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 4 августа.

"Пообщался сегодня с представителями африканских СМИ – из Нигерии, Южной Африки, Кении и Ганы. Африканские страны могут очень серьезно пострадать из-за спровоцированной Россией дестабилизации мировых рынков и глобальных отношений, в частности из-за продовольственного кризиса. И при этом в Африке есть дефицит правдивой информации о российской войне против нашего государства и профицит российской пропаганды. Сделаем все, чтобы изменить этот баланс", — сказал он.

Состоялись первые в истории наших двусторонних отношений переговоры с президентом Гвинеи-Бисау. Владимир Зеленский сказал, что Украина готова быть гарантом продовольственной безопасности для африканских стран. Обсудили поддержку Украины в международных организациях.

"Завтра – новые переговоры с лидером африканской страны, и в целом только в последнее время мы положили начало надлежащей коммуникации с восемью лидерами государств Африки", — подытожил президент.

Напомним, Зеленский собрал на совещание главных военных и силовиков.

Зеленский собрал на важное совещание главных военных и силовиков - обращение за 4 августа