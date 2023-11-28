Украина начала переговоры с Италией о гарантиях безопасности

Украина и Италия, которая будет председательствовать в G7 в следующем году, начали двусторонние консультации по гарантиям безопасности.

По поручению президента Украины и руководителя ОП начат первый раунд консультаций с Италией по заключению двустороннего соглашения о гарантиях безопасности, как это предусмотрено Совместной декларацией G7 о поддержке Украины.

Об этом сообщает сайт Офиса президента.

Украинскую переговорную группу возглавил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква.

"Украина уже начала двусторонние консультации со всеми странами G7, включая Италию. Именно Италия будет председательствовать в "Группе семи" в следующем году. Мы ценим значительный вклад наших итальянских друзей в защиту Украины и приближение общей победы. Предоставление Италией гарантий безопасности Украине станет важным шагом к приближению членства нашего государства в ЕС и НАТО", – подчеркнул Жовква.

Собеседники обсудили подходы к наполнению и формату будущего двустороннего соглашения, а также согласовали график дальнейшей коммуникации.

Напомним, Европейский Союз представил государствам-членам план предоставления Украине долгосрочных обязательств по безопасности. Он будет обсуждаться лидерами блока в декабре 2023 года. Он также ляжет в основу консультаций с Киевом и странами "Большой семерки". Что предлагают партнеры и повлияет ли это на ход войны — читайте в материале ТСН.ua.

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