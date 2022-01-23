Украина надеется, что Германия предоставит хотя бы 100 тысяч бронежилетов и шлемов для военных — Мельник

Украина надеется, что Германия предоставит хотя бы 100 тысяч бронежилетов и шлемов для военных — Мельник

Снабжение бронежилетов и шлемов было бы символическим жестом, но в действительности Украине требуется от Германии оборонного вооружения.

Украина ожидает, что ФРГ предоставит как минимум 100 тысяч бронежилетов и шлемов для подразделений территориальной обороны и ВСУ.

Об этом посол Украины в ФРГ Андрей Мельник написал в сообщении по сервису микроблогов Twitter.

"Киев ожидает от Берлина ну хотя бы 100 тыс. бронежилетов и шлемов для войск территориальной обороны — для тех добровольцев, которые бок о бок с ВСУ готовы защищать Украину от российского нашествия", — говорится в сообщении дипломата.

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Эту украинскую идею, по словам Мельника, подхватили германские СМИ.

По мнению Мельника, снабжение бронежилетами и шлемами было бы своеобразным символическим жестом, но на самом деле Украине требует от Германии оборонного вооружения.

"Украина нуждается в Берлине не только в защитном снаряжении (это был бы символический жест), а в мощном оборонном вооружении, чтобы обеспечить эффективную защиту от полномасштабного нападения России как единственный серьезный способ отпугивания Путина”, — резюмировал Андрей Мельник.

Напомним, что ранее командующий Военно-морскими силами Германии Кей-Ахим Шенбах заявил, что Крым никогда не вернется в состав Украины, и собственно этот открытый территориальный вопрос не позволит Украине стать членом НАТО. Это спровоцировало международный скандал.

МИД Украины в своем заявлении требовало объяснений и публичного опровержения со стороны немецкого правительства заявления главы ВМС Германии Кай-Ахима Шенбаха об "потерянном Крыму, который никогда не вернется".

А затем из-за скандальных заявлений Шенбаха МИД Украины вызвал на разговор госпожу посла Германии в Украине Анку Фельдгузен.

В Минобороны Германии заявили, что слова Шенбаха не имеют ничего общего с официальной позицией ведомства.

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