Украина надеется, что Германия предоставит хотя бы 100 тысяч бронежилетов и шлемов для военных — Мельник

Снабжение бронежилетов и шлемов было бы символическим жестом, но в действительности Украине требуется от Германии оборонного вооружения.
Украина ожидает, что ФРГ предоставит как минимум 100 тысяч бронежилетов и шлемов для подразделений территориальной обороны и ВСУ.
Об этом посол Украины в ФРГ Андрей Мельник написал в сообщении по сервису микроблогов Twitter.
"Киев ожидает от Берлина ну хотя бы 100 тыс. бронежилетов и шлемов для войск территориальной обороны — для тех добровольцев, которые бок о бок с ВСУ готовы защищать Украину от российского нашествия", — говорится в сообщении дипломата.
Эту украинскую идею, по словам Мельника, подхватили германские СМИ.
По мнению Мельника, снабжение бронежилетами и шлемами было бы своеобразным символическим жестом, но на самом деле Украине требует от Германии оборонного вооружения.
"Украина нуждается в Берлине не только в защитном снаряжении (это был бы символический жест), а в мощном оборонном вооружении, чтобы обеспечить эффективную защиту от полномасштабного нападения России как единственный серьезный способ отпугивания Путина”, — резюмировал Андрей Мельник.
Напомним, что ранее командующий Военно-морскими силами Германии Кей-Ахим Шенбах заявил, что Крым никогда не вернется в состав Украины, и собственно этот открытый территориальный вопрос не позволит Украине стать членом НАТО. Это спровоцировало международный скандал.
МИД Украины в своем заявлении требовало объяснений и публичного опровержения со стороны немецкого правительства заявления главы ВМС Германии Кай-Ахима Шенбаха об "потерянном Крыму, который никогда не вернется".
А затем из-за скандальных заявлений Шенбаха МИД Украины вызвал на разговор госпожу посла Германии в Украине Анку Фельдгузен.
В Минобороны Германии заявили, что слова Шенбаха не имеют ничего общего с официальной позицией ведомства.
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