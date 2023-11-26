Украина надеется на ПВО от партнеров для защиты "зернового коридора" — Зеленский

Есть соответствующие договоренности с государствами-партнерами, уже есть и выполняются.

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время встречи с представителями СМИ по результатам второго международного саммита Grain from Ukraine в Киеве, пишет сайт главы государства.

«Остается очень конкретное количество систем и с очень конкретным названием. Запрос этот есть. Положительный ответ уже есть, когда эти системы станут охранять этот регион. Потому что там и коридор важен, и люди. Для нас важны наши люди в Одесском регионе. С ПВО дефицит, однако… Важно, что есть договоренности, есть положительный сигнал, коридор работает», – сказал Глава государства.

Владимир Зеленский подчеркнул, что, несмотря на все вызовы, «зерновой коридор» и дальше функционирует, и Россия сегодня не имеет мощного влияния на его работу.

«У нас есть понятный коридор и взаимодействие по его использованию с Болгарией, Румынией и Турцией. У нас есть договоренности с Великобританией, которая занимается страхованием этого коридора. Должны быть соответствующие результаты. У меня есть договоренность с несколькими государствами по поводу мощного сопровождения украинцами, конвоя. Нам уже передают соответствующие морские катера», – отметил президент.

Кроме того, глава государства отметил, что увеличиваются объемы перевозки украинской продукции по железной дороге через Молдову и Румынию.

Напомним, ранее спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат отметил, что со временем новые системы ПВО постепенно заменят советскую технику. Речь идет об американском ЗРК Patriot, разработанном европейским консорциумом Eurosam ЗРК дальнего действия SAMP/T, немецком комплексе IRIS-T и норвежском ЗРК средней дальности NASAMS.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.