Украина направила в Германию официальную просьбу о предоставлении оружия со списком всего необходимого

Украина направила в Германию официальную просьбу о предоставлении оружия со списком всего необходимого

Отмечается, что все запросы есть "системами оружия оборонного характера".

Посольство Украины в Германии обратилось с официальным письмом в Бундестаг с просьбой предоставить оборонное вооружение, в котором перечислило конкретный список необходимого.

Об этом пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

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Издание отмечает, что копия письма была направлена также и в Министерство обороны Германии. В нем, в частности, подробно перечислены те оборонительные средства, которые Украина надеется получить от Германии.

"Теперь у правительства есть список желаний, который начинается словами "боеприпасы противовоздушной и противоракетной обороны" и заканчивается "боеприпасы для пулеметов (калибр 23 мм, 30 мм)". В частности, Украина просит "немедленной помощи в срочном приобретении" зенитно-ракетных комплексов дальности, антидронового оружия, переносных зенитно-ракетных комплексов, электронных систем слежения, а также приборов ночного видения и камер наблюдения", — пишет Süddeutsche Zeitung.

Как сообщается, в список также включили транспортные средства: авто "с повышенной противоминной защитой" и кареты скорой помощи.

Кроме того, Украина просит Германию предоставить работы для обезвреживания взрывных устройств, системы дистанционного подрыва, цифровые радиостанции, радиолокационные и разведывательные станции, подводные локаторы, а также противоснайперские и противоминные системы.

В то же время, издание отмечает, что этот список еще не полон. Отмечается, что все запросы есть "системами оружия оборонного характера". Из-за "чрезвычайно напряженной ситуации с безопасностью и угрозы российской агрессии" Киев просит рассмотреть эту заявку как можно скорее.

Напомним, новый канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин продолжит стратегию прошлой власти и не будет поставлять оружие Украине. Глава МИД Германии также не поддержал идею поставки оружия Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал такое решение страны и отметил, что не желает "Германии чувствовать то, что чувствуем мы", когда Россия взыскала 130 тыс. военных к украинским границам.

После этого заместитель главы парламентской фракции Свободной демократической партии (ВДП) Германии Александер Ламбсдорфф объяснил, почему Германия отказывается предоставлять Украине оружие. Так, по его словам, страна пытается урегулировать конфликт между Украиной и Россией дипломатическим путем.

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