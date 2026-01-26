ТСН в социальных сетях

Украина направила в Интерпол документы на розыск Миндича и Цукермана

Украинские антикоррупционные органы направили в Интерпол документы на розыск фигурантов «Мидаса».

Наталия Магдык
Интерпол

Интерпол / © Associated Press

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура направили документы для объявления в Интерполе Тимура Миндича и Александра Цукермана, подозреваемых по делу «Мидас» о коррупции в энергетике.

Об этом рассказал руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко Укринформу.

«Да, направили. На сайте Интерпола не обязательно выставлять „красную карточку“. Есть скрытый период, когда она выставляется, то есть фактически действует, но публичной информации об этом нет», — сказал он.

Напомним, ранее мы писали о том, что фигуранту коррупционного дела в энергетике бизнесмену Тимуру Миндичу заочно избрали меру пресечения — содержание под стражей. Бизнесмен покинул территорию Украины за несколько часов до обысков НАБУ.

