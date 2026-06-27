Украина нашла слабое место России: The Wall Street Journal о кампании дальнобойных ударов

Пожар на московском НПЗ

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В ответ на систематические российские удары по украинской энергетической инфраструктуре в этом году Украина развернула успешную кампанию дальнобойных атак по нефтяным объектам России.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Издание отмечает, что ранее проведение таких операций сдерживала нехватка дальнобойных беспилотников. Однако с начала этого года Украина существенно нарастила производство дронов большой дальности, которые стали технологически более совершенными. Кроме того, украинские силы начали активно использовать крылатые ракеты собственного производства.

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Благодаря этому украинские военные получили возможность наносить удары по целям в более отдаленных регионах России.

По оценкам аналитиков, с марта этого года более двух десятков атак на российские нефтеперерабатывающие заводы привели к выведению из строя примерно 20% нефтеперерабатывающих мощностей РФ.

Военный аналитик Майкл Кофман объяснил журналистам, что результативность украинских ударов выросла благодаря развитию технологий и увеличению масштабов операций.

«Технологии улучшились и Украина способна организовывать все более масштабные удары», — отметил он.

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По словам эксперта, одним из факторов, который сейчас работает против России, стали ее большие размеры. Если раньше это считалось преимуществом, то в настоящее время обеспечить эффективное прикрытие такой территории средствами противовоздушной обороны практически невозможно.

В материале также приводятся данные оборонно-аналитической компании Janes, согласно которым около 35% всех подтвержденных успешных украинских ударов по территории России в этом году пришлись именно на июнь.

Журналисты отмечают, что Украина все активнее использует тактику, ранее применявшуюся российскими войсками. В частности, беспилотники запускаются группами, чтобы перегрузить систему ПВО противника.

Как поясняется в статье, российский зенитный ракетный комплекс «Панцирь» способен одновременно поражать не более четырех целей. В то же время украинские военные пытаются находить маршруты, позволяющие дронам и ракетам обходить наиболее защищенные участки.

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Кроме того, специалисты обратили внимание, что российским системам радиоэлектронной борьбы сложно эффективно противодействовать современным беспилотникам, ведь эти комплексы, прежде всего, разрабатывались для борьбы с самолетами и ракетами.

Авторы материала прогнозируют, что со временем зона досягаемости украинских дальнобойных ударов будет охватывать растущую территорию России. В то же время, они приводят слова командующего Сил беспилотных систем Роберта Бровди (Мадяра), который отметил, что в настоящее время Сибирь остается тыловым регионом РФ.

Ранее сообщалось, что масштабные удары Украины по российским НПЗ спровоцировали дефицит горючего в более чем 80 регионах РФ и рекордно обрушили производство бензина.

Мы ранее информировали, что Россия уже три месяца подряд удерживает максимальную интенсивность воздушных атак, демонстрируя свои предельные возможности по ведению террора против Украины.

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