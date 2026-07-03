Украина нашла способ ослабить Россию: Зеленский назвал главное условие победы

Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

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Дальнобойные удары по территории России напрямую ограничивают способность государства-агрессора продолжать войну против Украины, поскольку заставляют российское общество ощутить последствия боевых действий в своей повседневной жизни.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам заседания Ставки, состоявшегося в пятницу, 3 июля.

По словам главы государства, реализация плана украинских «дальнодействующих санкций» и «санкций средней дальности» доказала: ограничение способности России вести войну напрямую зависит от того, насколько широко среди российских социальных групп распространяется ощущение, что война непосредственно влияет на их повседневную жизнь.

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Президент подчеркнул, что Украина не отступит от выбранного курса.

«Украина продолжит политику повышения цены оккупации для оккупантов и ограничения возможностей России финансировать войну», — заявил он.

Отдельно Зеленский обратил внимание на успехи украинского оборонно-промышленного комплекса, отметив, что это стало одним из ключевых вопросов, обсуждавшихся на заседании Ставки.

«Важное достижение нашего государства и наших производителей оружия: Украина достигла способности производить такой объем высокотехнологичного оружия, который в долгосрочной перспективе может превзойти российские возможности. Сегодня именно этому мы уделили наибольшее внимание», — сказал президент.

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По его словам, в ходе совещания также состоялось непосредственное общение с производителями оружия о том, какая поддержка требуется со стороны государства.

«Мы также обсуждали с самими производителями, что необходимо от государства, от административных решений, от финансирования, чтобы максимально увеличить все виды украинского потенциала и обеспечить глубокие форматы давления на Россию, её возможности на фронте, а также на её способность затягивать войну», — отметил Зеленский.

Напомним, 25 июня президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с главой СБУ генерал-майором Евгением Хмарой утвердил 40-дневную операцию по оказанию влияния на государство-агрессора, целью которой является побуждение России к прекращению войны.

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