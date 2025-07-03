США останавливают поставки Украине некоторых видов оружия / © ТСН.ua

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На фоне сокращения поставок оружия от США, Украина теперь меняет тактику. Киев планирует попросить Вашингтон разрешить Европе закупить американское оружие для Украины.

Об этом пишет Politico, ссылаясь на собственные источники.

По данным издания, несколько европейских правительств изучают планы закупки американского оружия из своих оборонных бюджетов для передачи Украине.

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«Деньги будут засчитываться в новую сумму расходов НАТО на оборону, но пока нет никаких жестких обязательств. Эти поставки должны будут производиться с одобрения правительства США, и этот вопрос пока обсуждается», — сообщают источники Politico.

Как отмечается в статье, одним из потенциальных камней преткновения является ограничение, которое США обычно накладывают на союзников, использующих американское оружие. Во время администрации Байдена британские ракеты Storm Shadow не отправлялись в Киев, поскольку в них содержались американские детали. Часть переговоров будет посвящена этим разрешениям, сказал украинский чиновник.

Однако пока не ясно, удовлетворят ли Соединенные Штаты такие запросы, подчеркивается в статье.

В то же время, отмечается, что во время встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом идея отправки большего количества оборонительного оружия в Киев была воспринята положительно.

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«Человек, непосредственно проинформированный о встрече, охарактеризовал его как „подлинно положительный“, отметив, что Трамп, по-видимому, был „сочувственным“ и „понимающим“. Другой человек, проинформированный об обмене мнениями между двумя лидерами, сказал, что он был „продуктивным“ и прошел „очень, очень хорошо“, — пишет Politico.

При этом глава Комитета Сената по вооруженным силам Роджер Викер сказал, что Зеленский изменил свой запрос с военной помощи на закупку оружия.

«Мне сказали, что запрос президента Зеленского теперь заключается не столько в финансовой помощи от Соединенных Штатов, сколько в возможности использовать европейские деньги для закупки у нас оружия и боеприпасов», — сказал он.

Как отмечает Politico, к этой неделе помощь поступала в Украину через Польшу и, по словам одного из представителей администрации, должна была длиться еще несколько месяцев, в зависимости от размера каждого пакета. Пентагон создал некоторую неопределенность.

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«Учитывая тот факт, что некоторые виды оружия, имеющие для нас критически важное значение, не производятся ни кем в демократическом мире, кроме США, мы вместе с нашими европейскими партнерами готовы их приобрести», — сказал Politico украинский чиновник.

Что предшествовало

Напомним, накануне стало известно, что США останавливают поставки Украине некоторых видов оружия. В Вашингтоне говорят: такое решение было принято, «чтобы поставить интересы Америки во главу угла». К слову, СМИ сообщали, что глава Пентагона Пит Гегсет приказал отсрочить поставки вооружения после того, как опубликовал служебную записку об аудите арсеналов боеприпасов.