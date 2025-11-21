- Дата публикации
Украина назвала свои "красные линии" по переговорам с РФ
В Совбезе ООН Украина заявила о готовности работать над мирным планом и в очередной раз озвучила свои принципы.
Заместитель постпреда Украины при Организации Объединенных Наций Кристина Гайовишин во время экстренного заседания Совета Безопасности ООН озвучила украинские «красные линии» в мирных переговорах с Россией.
Об этом свидетельствует трансляция заседания, созванного в связи с массированными российскими обстрелами Украины 19 ноября.
«Мы никогда не признаем — ни официально, ни каким-либо иным образом — временно оккупированную РФ территорию Украины на русском. Наша земля не продается», — сказала Гайовишин.
Украина также не согласится на какие-либо компромиссы, подрывающие ее идентичность или язык.
Заместитель постпреда Украины при ООН подчеркнула, что Киев готов к конструктивным мирным переговорам, в том числе на уровне лидеров, но «украинские красные линии четкие и незыблемые».
Напомним, накануне сразу несколько западных изданий обнародовали данные источников, осведомленных с обсуждением «мирного плана» США по прекращению войны между Россией и Украиной.
Параллельно NBC News сообщило, что президент Дональд Трамп уже одобрил этот план.
Большинство из обнародованных СМИ пунктов нового «мирного плана» уже звучали раньше — в основном, как российские предложения.
По данным Axios, одним из пунктов является фактическое признание США российского контроля над Крымом и всем Донбассом.
Telegraph со ссылкой на источники, знакомые с содержанием потенциального соглашения, пишет, что Россия может перечислять Киеву арендную плату за фактический контроль над Донбассом, характеризуя описанную схему как «деньги за землю».