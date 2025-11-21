Украина назвала свои "красные линии" по переговорам с РФ

Кристина Гайовишин / © Associated Press

Заместитель постпреда Украины при Организации Объединенных Наций Кристина Гайовишин во время экстренного заседания Совета Безопасности ООН озвучила украинские «красные линии» в мирных переговорах с Россией.

Об этом свидетельствует трансляция заседания, созванного в связи с массированными российскими обстрелами Украины 19 ноября.

«Мы никогда не признаем — ни официально, ни каким-либо иным образом — временно оккупированную РФ территорию Украины на русском. Наша земля не продается», — сказала Гайовишин.

Украина также не согласится на какие-либо компромиссы, подрывающие ее идентичность или язык.

Заместитель постпреда Украины при ООН подчеркнула, что Киев готов к конструктивным мирным переговорам, в том числе на уровне лидеров, но «украинские красные линии четкие и незыблемые».

Напомним, накануне сразу несколько западных изданий обнародовали данные источников, осведомленных с обсуждением «мирного плана» США по прекращению войны между Россией и Украиной.

Параллельно NBC News сообщило, что президент Дональд Трамп уже одобрил этот план.

Большинство из обнародованных СМИ пунктов нового «мирного плана» уже звучали раньше — в основном, как российские предложения.

По данным Axios, одним из пунктов является фактическое признание США российского контроля над Крымом и всем Донбассом.

Telegraph со ссылкой на источники, знакомые с содержанием потенциального соглашения, пишет, что Россия может перечислять Киеву арендную плату за фактический контроль над Донбассом, характеризуя описанную схему как «деньги за землю».