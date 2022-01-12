Украина не агрессор, а жертва: что сказала "серебристая лиса" из США о переговорах с Россией

Украина не агрессор, а жертва: что сказала "серебристая лиса" из США о переговорах с Россией

В США назвали предложения России "неприемлемыми" и призывали к деэскалации.

В Брюсселе закончилось четырехчасовое заседание Совета Россия-НАТО. По его итогам, заместитель государственного секретаря США Венди Шерман сделала ряд важных заявлений.

Принципы европейской безопасности

"Сегодня во время Совета Россия-НАТО я снова рассказала о фундаментальных принципах международной и европейской системы безопасности: каждая страна имеет суверенное право выбирать свой путь", — написала Шерман в Twitter.

По ее словам, любая страна может сама выбирать, к какому союзу присоединяться.

Предложения РФ неприемлемы

Венди Шерман назвала некоторые ключевые российские предложения по так называемым гарантиям безопасности "неприемлемыми". В частности, предложение об отказе от расширения НАТО на Восток и возвращении Североатлантического альянса до границ 1997 года.

Также она заверила Киев в приверженности США принципу "ничего об Украине без Украины".

"Мы не примем никаких решений об Украине без Украины, о НАТО без НАТО или об ОБСЕ без ОБСЕ", — отметила она.

Украина – не агрессор, а жертва агрессии

Шерман назвали заявления Кремля, что курс Украины в НАТО угрожает безопасности России дезинформацией и пропагандой.

"РФ проводит все более агрессивную риторику, распространяет дезинформацию и пропаганду, что это Украина ищет конфликт, а не Россия. Это неправда", — отметила заместитель государственного секретаря США.

Она напомнила, что именно Россия оккупировала Крым в 2014 году и поддерживает конфликт на Донбассе. Также Шерман обратила внимание, что до сих пор 100 тысяч российских военных сконцентрированы у украинских границ.

Россия не согласилась на деэскалацию

Заместитель госсекретаря США Венди Шерман заявила, что Москва не подтвердила обязательство отвести свои войска от границ Украины.

"Россия не дала обязательств по деэскалации, однако и не заявила, что ее не будет", — сказала Шерман.

По ее словам, России следует сделать выбор между деэскалацией и конфронтацией. Она надеется, что Кремль "пойдет по пути дипломатии".

"Россия является сильной страной. Но тот факт, что они испытывают угрозу со стороны Украины — трудно понять, честно говоря. Зачем им нужны 100 тыс. военнослужащих на границе с Украиной, которые, по их словам, предназначены не для вторжения, а для учений. Сегодня утром поступали сообщения о проведении учений с боевой стрельбой. Речь идет о вторжении? О запугивании? Это все не способствует достижению дипломатического решения", — говорит заместитель госсекретаря.

Последствия вторжения

По словам Шерман, страны НАТО на встрече в Брюсселе снова предупредили Россию о жестких мерах в случае полномасштабного вторжения в Украину.

"Дальнейшее вторжение России в Украину приведет к значительным затратам и последствиям, которые будут гораздо серьезнее, чем те, что были в 2014 году", — сказала она.

В частности, речь идет об экономических санкционных мерах, которые "значительно повлияют на российскую финансовую и экономическую систему".

Кто такая Венди Шерман

Как сообщает BBC-Украина, 72-летнюю Венди Шерман в Вашингтоне называют "серебристой лисой". Такое прозвище она получила на переговорах с Ираном. Прозвище подхватили и в Госдепе. Там даже как-то надевали на переговоры футболки с надписью "серебристая лиса".

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Американские политики отмечают чрезвычайную смекалку Шерман, а также ее жесткость, когда на это есть необходимость.

При президенте Билле Клинтоне она работала над соглашением с Северной Кореей о ядерном оружии.

В 2011 году при президентстве Барака Обамы Шерман возглавляла американскую делегацию на ядерных переговорах с Ираном. В 2015 году ей удалось добиться подписания исторического соглашения между Ираном и США, Британией, Францией, Германией, Китаем и Россией.

Напомним, 12 января в Брюсселе на фоне наращивания Кремлем войск на границе с Украиной состоялось заседание Совета Россия-НАТО, на котором обсуждались вопросы безопасности в Европе.

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