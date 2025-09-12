Украина не должна следовать опыту Финляндии: Стубб прокомментировал возможные сценарии завершения войны

Президент Финляндии Александер Стубб

Президент Финляндии Александр Стубб прокомментировал возможные сценарии для Украины, проведя параллели с историческим опытом своей страны. Он заявил, что после войны Украина должна сохранить не только свою независимость, но и все свои территории.

Такое мнение он высказал в эксклюзивном интервью ведущей 1+1 Натальи Мосейчук.

Наталья Мосейчук спросила Александра Стубба, постигнет ли Украину такой же сценарий, что и Финляндию, которой в свое время пришлось отдать 10% своей территории, чтобы сохранить независимость от России.

Президент Финляндии напомнил, что его страна во Второй мировой войне, в Зимней войне и в продолжающейся войне сохранила независимость, но, к сожалению, потеряла суверенитет и территорию. Однако он подчеркнул, что для Украины должен быть другой путь.

«Сейчас мы должны гарантировать, что Украина сохранит не только независимость, а также суверенитет и территорию. Хотя мы потеряли де-факто и де-юре, но этого не должно произойти с Украиной», — заявил Александер Стубб.

Президент Финляндии четко дал понять, что, несмотря на исторические аналогии, международное сообщество должно приложить все усилия, чтобы Украина не повторила судьбу его страны по поводу территориальных потерь. Он подчеркнул, что цель состоит в сохранении не только независимости, но и полного суверенитета и территориальной целостности Украины.

