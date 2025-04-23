Украина не хочет заморозки войны: эксперт объяснил, почему рано говорить о подписании мирных соглашений

США не готовы к мирному соглашению с Россией / © ТСН

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США пока не готовы участвовать в подписании финального мирного соглашения о войне России против Украины, поскольку переговоры еще далеки от завершения.

Об этом заявил представитель Украинского Конгрессового Комитета Америки Андрей Добрянский в эфире телеканала «КИЕВ24».

По его словам, «на любое соглашение работают спикеры, советники месяцами или годами, чтобы добраться до определенного момента, когда будет подпись».

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Добрянский также прокомментировал спекуляции по поводу возможной встречи Зеленского с Путиным, которая, по словам отдельных источников, якобы обсуждалась в Лондоне.

«Для лидеров это не их труд — выбирать каждое слово. Это работа для советников. Если нет согласованных решений, встреча не имеет смысла», — отметил он. Дипломат подчеркнул, что команда Украины четко указывает: пока рано говорить о подписании соглашений, ведь «ничего еще не договорено».

По словам Добрянского, в некоторых западных политических кругах речь может идти о попытке достичь «замораживания конфликта» с целью возобновления экономического сотрудничества с Россией.

Напомним, американский вице-президент Джей Ди Венс заявил, что Соединенные Штаты Америки предложили России и Украине мирное соглашение, предусматривающее обмен некоторыми территориями и замораживание конфликта примерно на нынешних линиях столкновения.