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Украина не исключает ни одного из форматов: Зеленский о срыве переговоров в Лондоне
Зеленский заявил, что режим тишины — это первый шаг для дальнейших переговоров.
Украина настаивает на немедленном, полном и безусловном прекращении огня. Без режима тишины невозможно проводить переговоры о мире.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский.
Он напомнил, что именно о безусловном прекращении огня настаивала США 11 марта этого года. По мнению Зеленского, установление режима тишины абсолютно возможно.
«Но возможно, когда на это идет Россия и прекращает убийства. На Пасху мы достигли понижения интенсивности боевых действий и отсутствия воздушных тревог. Украина предлагала продлить это состояние тишины как минимум на 30 суток и сделать прекращение огня полным. Также мы готовы к немедленному прекращению огня, по меньшей мере, по гражданским объектам и уже заявляли об этом. Это должен быть общий первый приоритет со всеми партнерами — сохранение жизней», — сказал глава государства.
Зеленский подтвердил, что сегодня в Лондоне украинская делегация уже начала встречи с партнерами. Президент не исключает ни одного из форматов, которые могут привести к прекращению огня и в дальнейшем к установлению мира.
«Прекращение убийств — это задача номер один. Благодарен всем, кто сосредоточен на этом и помогает двигаться к завершению войны. Мир может прийти в тишине, и первый признак тишины — отсутствие террора», — подытожил он.
Срыв переговоров в Лондоне
Ранее издание The Washington Post со ссылкой на свои источники сообщило, что Соединенные Штаты на переговорах в Лондоне могут предложить признать Крым «российским».
Вчера президент Зеленский ответил, что в рамках переговоров с РФ Украина официально не признает Крым частью России.
После этого МИД Великобритании подтвердил, что переговоры на уровне министров отложены, а встречи пройдут на уровне чиновников.
Также стало известно, что государственный секретарь США Марк Рубио не прибудет в Лондон. Вместо него должен был приехать спецпосланник по Украине Кит Келлог.
В The Washington Post назвали причину, почему были сорваны переговоры в Лондоне по миру в Украине.