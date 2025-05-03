Украина не может гарантировать безопасность мировых лидеров 9 мая на параде в Москве— Зеленский

Владимир Зеленский / © Associated Press

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Украина не может обеспечить другим странам безопасность их представителей во время запланированных поездок в Москву на парад 9 мая.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами.

«Мы порядочно обращаемся с Китаем и с государствами, которые не поддерживают Украину с начала войны, а где-то там балансируют или иногда более склоняются к русским из-за исторических связей. Но тем не менее, это не первый раз, когда к нам обращаются другие страны с тем, что они едут на территорию России и хотели бы, чтобы в этот момент было безопасно. Есть такая дипломатия, такой формат дипломатии», — сказал он.

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Президент уточнил, что наша позиция очень проста для всех стран, которые ехали или едут на 9 мая.

«Мы не можем нести ответственность за происходящее на территории Российской Федерации. Они обеспечивают вам безопасность и потому гарантии мы вам никакие давать не будем. Потому что мы не знаем, что Россия будет делать в эти даты. Она может делать со своей стороны разные, скажем так, шаги: и поджог, и подрыв, и т.д. А потом винить нас. Украина точно не несет никакой ответственности за происходящее сегодня в России. Это факт», — добавил он.

Напомним:

Правительство Путина пригласило лидеров Китая, Индии и Бразилии, а также стран ЕС — Словакии и Сербии — посетить 9 мая парад в Москве.

Европейский Cоюз дал указание странам-кандидатам не участвовать в торжествах в Москве, посвященных празднованию 9 мая.

Украина просит чиновников ЕС приехать 9 мая в Киев. Визит европейских лидеров должен стать демонстрацией дипломатической силы против ежегодного военного парада победы Путина в Москве. В этот же день президент Владимир Зеленский хочет принять лидеров так называемой «коалиции решительных».